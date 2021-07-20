降級最後防線曝光！外出仍得戴口罩　這情況例外

圖文／鏡週刊

隨本土案例趨緩，疫情警戒下週有望降級。決策高層向本刊表示，一旦順利控制疫情，並在下週降至二級，「口罩還是防疫的最後防線」，因此除飲食外，其餘非必要的活動仍傾向要求民眾緊戴口罩。

該人士指出，例如中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日便已宣布，體諒一些需要在外飲食者，若能在通風處並保持社交距離，則可脫口罩飲食，另同車若皆是同住家人也可飲食；下週即便降級，相關管制也會比照此模式，「非必要仍禁止脫下口罩」。

「戴口罩是台灣的防疫優勢絕對不可以放！」台大公衛學院副院長陳秀熙接受本刊採訪說，以國外經驗來看，許多國家即使疫苗覆蓋率高，但解封後又爆發疫情，關鍵就是戴口罩等NPI（Non-pharmaceutical interventions，非藥物介入的公衛措施）不足，反觀台灣已養成戴口罩習慣，即便降級，台灣疫苗的覆蓋率才2成多，為此，他主張「一劑疫苗加上戴口罩就等於二劑疫苗」，戴口罩這項規定絕對不能拿掉，才能防止大規模疫情再起。

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不過，陳秀熙建議，現行三級警戒禁止室內5人以上群聚，一旦降級鬆綁，仍要慎防變種病毒，境外移入若發現印度Delta病毒確診者，他們的接觸者即便只需自主健康管理，也都應居家快篩，才能篩出高病毒量的隱性感染者，以杜絕變種病毒入侵社區、擴散成大流行。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召集人、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌則表示，觀察近日疫苗施打率高的國家解封後又爆出疫情，即便感染人數增加，死亡人數並沒有明顯上升，這代表疫苗不見得能完全預防感染，但對重症、死亡仍有明顯的保護力，另因歐美國家不愛戴口罩，一解封就瘋狂聚會，都容易增加再感染的機率；相較之下台灣施打率雖還不夠高，但跟國外相比，疫情控制已算迅速，這跟民眾習慣戴口罩有很大關係，因此即便解封、降級，戴口罩等措施仍應繼續維持。



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