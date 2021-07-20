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陳時中：高端審查錄影妨害專家表意權　網挖美FDA審輝瑞直播8小時

記者黃翊婷／綜合報導

高端疫苗完成EUA審查，核准專案製造，但審查會議並沒有全程錄影，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一句「錄影會妨害表意權」，掀起各界熱議。有網友挖出美國食品藥物管理局（FDA）針對輝瑞、莫德納以及嬌生的EUA審查應片，全程8小時都是直播，至今仍可在YouTube上觀看，與台灣的作法形成強烈對比。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中。陳宗彥。周志浩。莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲對於高端疫苗審查會議，陳時中一句「錄影會妨害表意權」引發各界討論。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心19日公布，高端疫苗研發的新冠肺炎疫苗獲得衛福部核准專案製造、通過緊急使用授權（EUA）。但對於此次高端疫苗審查會議是否有全程錄影紀錄，食藥署長吳秀梅坦言審查過程並沒有全程錄影，「我們要借重專家的專業，他們在會中都充分表達，也想為國人把關。」

指揮官陳時中也認為，社會對於專家審查有很多爭議，有人認為要全程公開，但也有人認為要尊重專家的表意權， 沒有誰好誰壞，「公開也不能保證有背後交易，但錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果，反而是另一種不好的情況。」

高端審查不錄影，美FDA審輝瑞全程直播8小時。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Food and Drug Administration）

▲美國FDA審查輝瑞、莫德納、嬌生，全程直播8小時。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Food and Drug Administration）

不過，消息傳開後，PTT有網友挖出美國食品藥物管理局針對輝瑞、莫德納以及嬌生的緊急授權公聽會，全程8小時都有直播錄影，自2020年12月上傳到YouTube頻道，至今仍可供全球民眾觀看。官方網站也有完整的EUA授權書，以及後續的修正案、決議備忘錄，甚至連完整會議紀錄也可以查到。

網友們紛紛留言批評，「昔有國防布，今有衛福布」、「錄影會妨害表意權？建議把立院直播拿掉」、「專家連講出來的話都不敢負責」；還有人拿3+11至今未有會議記錄為例，直言「3+11沒有紀錄 這次叫你紀錄，這次你又裝死」、「3+11、高端EUA，都沒畫面」。

▲▼0719高端疫苗製造。（圖／指揮中心提供）

▲高端疫苗專案製造專家會議結果，有1人投票不同意。（圖／指揮中心提供）

此外，政治大學法律科際整合研究所副教授、衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩，19日也在臉書PO文中提到，既然是EUA緊急授權專案核准，又是以緊急公衛需求為前提，加上外界對於尚未進行三期試驗有疑慮，「食藥署是不是應該只允許一個短期的核准期間，或是限期在一定期間內完成第三期試驗申請藥證，並且附條件於緊急需求結束時此一核准可以廢止？」可惜衛福部的新聞稿沒有說明核准期間長短、是否限期申請藥證，也為說明是否附任何廢止條件。

▼2020年12月10日Pfizer（輝瑞）EUA。

▼2020年12月17日Moderna（莫德納）EUA。

▼2021年2月26日Janssen（嬌生）EUA。

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