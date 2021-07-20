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「這不是台灣最急迫的事」　疫苗何時開放混打？政府開出2條件

力拚群體免疫，大批民眾在台北花博接種站施打疫苗。政府評估，須在確保疫苗有效性、安全性及供貨充足下，才考慮開放混打。

圖文／鏡週刊

控制疫情，疫苗施打率是關鍵，目前我國疫苗接種人口涵蓋率已突破二成，月底前要力拚至少25％，但隨著國際疫苗混打相關研究陸續出爐，國內也掀起混打呼聲，甚至有民眾鑽漏洞，已從國內外混打了3種不同的新冠疫苗，令陳時中直斥「不是打愈多（劑）就愈好！」

▼VICP召集人邱南昌說，2劑都打同廠牌疫苗就能預防重症，混打並非台灣防疫迫切之事。

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VICP召集人邱南昌說，2劑都打同廠牌疫苗就能預防重症，混打並非台灣防疫迫切之事。（翻攝馬偕醫院官網）

決策高層向本刊表示，開放混打與否有2個層面要考慮，一是疫苗有效性跟安全性，這部分國內如台大醫院已展開臨床實驗，必須看到數字才能決策，另一個則是疫苗的供應量是否穩定，若在確保疫苗穩定到貨前就開放混打，可能造成民眾不必要的期待，屆時施打政策就會亂成一團。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）召集人、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌接受本刊採訪表示，小組曾討論過混打，但最後評估「這不是台灣最急迫的事」，如何讓多數人都能先打完第一劑才是當務之急。

邱南昌表示，根據國外研究顯示，混打的確讓抗體濃度增加，但若施打同廠牌2劑疫苗就以足夠預防重症及死亡率，「沒必要混打弄得那麼複雜」，另有人主張開放混打可衝高國內施打AZ的意願，但若無法確認疫苗穩定供貨就開放，屆時這些人若第二劑打不到想打的疫苗「又會在那裡吵」，反徒增困擾。

▼長庚專家施信如認為混打在學理上沒問題，但現階段應讓多數人都打完第一劑。

長庚專家施信如認為混打在學理上沒問題，但現階段應讓多數人都打完第一劑。（翻攝長庚大學官網）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則表示，國際研究已發現，AZ當第一劑，再混打輝瑞／BNT或莫德納，效力都變高，從學理來看，混打是可行的，但不管怎麼打、要不要混打，變種病毒未知性仍高，即便打第一劑雖無法免於感染，但對重症都有足夠保護力，因此她主張應該先力求大家都先打完第一劑，確保讓多數人即便染疫也不會重症，才是現階段的防疫關鍵。


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