第2劑疫苗副作用為何更嚴重？　專家揭「1原因」：很正常

▲不少人在接種第2劑新冠疫苗後，副作用表現得更明顯、嚴重。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

國內外近期都傳出不少人在接種第二劑疫苗後，出現的副作用較第一劑更為明顯、嚴重。對此，加拿大專家解釋，這和mRNA疫苗作用原理有關，因為抗體與免疫系統發揮雙重作用，導致出現劇烈反應「是很正常的」。

根據加拿大《環球新聞》（Global News）報導，來自基奇納市（Kitchener）的女子楊蓓佳（Becca Young，音譯）表示，她在接種完第二劑疫苗後隔天，手臂、背部痠痛，而且非常痛，幾乎無法起床；不僅如此，她還有嚴重的頭痛，就跟宿醉一樣。不過她的丈夫尼爾（Matt Neil）在接種第二劑後僅有輕微的頭痛。

報導指出，在加拿大有許多人像她一樣，施打第2劑後副作用更明顯，但專家表示「這是很正常的」。

加拿大渥太華大學（University of Ottawa）神經免疫學、壓力及內分泌學實驗室（Neuro-Immunology Stress and Endocrinology Laboratory）主任伊斯梅爾（Nafissa Ismail）即表示，人體的免疫系統在第二次接觸到同樣的病原體時，通常不會有那麼嚴重的反應，但新冠疫苗的作用方式卻有些微不同。

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

伊斯梅爾解釋，人體在接種mRNA或病毒載體（Viral vector）疫苗後，會向細胞發出「如何檢測冠狀病毒棘狀蛋白（spike protein）」的指令，讓身體在遇到實際的病毒時能夠有效進行防禦，但新冠疫苗卻不像一般疫苗，而是將弱化或死亡的病毒注射進人體，所以接種第一劑疫苗時，人體還沒收到「訊息」，因此我們的免疫系統還沒有產生抗體。

不過當接種第二劑時，免疫系統得到了雙重指令，這表示已有部分抗體就緒、準備開始戰鬥，加上人體會要求免疫系統製造出更多抗體，所以副作用症狀就會被放大。伊斯梅爾補充說明，「通常具有健全免疫系統的年輕人更有可能出現痠痛、疲勞、發燒等常規反應。」

加拿大西安大略大學（Western University）免疫學家克富特（Steven Kerfoot）則認為，接種第二劑疫苗後有更嚴重的副作用尚未被證實經常發生，但以自身經驗來說，確實如此。克富特第一劑接種AZ疫苗，第二劑接種mRNA疫苗，他認為混打疫苗可能會讓部分民眾有更嚴重的副作用反應，不過若兩劑都接種mRNA疫苗，副作用反應可能就不會那麼強烈。

克富特指出，在接種第一劑疫苗後的幾小時到幾天內，有輕微不舒服的感覺是因為免疫系統「開始對病毒感到懷疑」，並開始抵抗。如果有疼痛、疲倦的感覺，那代表身體在宣告你該躺下休息，以保存能量；如果發燒則是代表身體正在抑制病毒的複製能力。

克富特補充說明，無論是接種第一劑或第二劑，副作用反應都有可能發生，不同之處在於接種第二劑之後體內出現了抗體等特定感測器，因此民眾在接種第二劑後出現更明顯、更嚴重的症狀是正常的，因為額外的抗體檢測系統已經準備好做出更快、更強烈的反應。

另外，雖然接種疫苗後有較強的副作用反應是正常的，但並不代表沒有反應就是免疫系統較弱或疫苗無效。

▲法國尼斯大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像）

戴爾豪斯大學（Dalhousie University）的微生物學家理查森（Christopher Richardson）表示，他在第一次接種疫苗後副作用反應「相當強烈」，但第二次卻不然。他認為，「每個人都有點不同，有些人在接種第一劑疫苗後可能就產生足夠的抗體和T細胞，因此第二次接種時免疫反應就能被控制的比較好。」

關於第二劑疫苗的副作用，英國政府在其官網上提到，AZ疫苗第二劑的副作用會較第一劑更輕微，第二劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗的副作用會比第一劑更強烈，另外研究也表明，第一劑接種AZ疫苗，第二劑接種輝瑞/BNT或莫德納疫苗，出現常見副作用的風險會更高，而大多數副作用只會持續一至兩天。