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泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

▲▼泰國反政府示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國民眾18日上街示威遭警方以水柱驅離。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國第三波疫情爆發，更創下單日1.1萬人確診新高，對政府怒氣未消的民眾，仍無視禁止5人以上聚會的禁令，在18日下午走上街頭，要求總理下台、刪減王室和軍方預算，也要求引進mRNA疫苗。

泰國示威者18日無視防疫禁令騎著機車、穿著雨衣在總理府（Government House）前聚集，並在曼谷民主紀念碑的十字路口附近堆放塗有紅色油漆的假屍袋。示威者主要提出三點訴求，包含要求總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）下台、刪減王室和軍方預算投入抗疫，也要求引進mRNA疫苗。

帕拉育政府無力對抗疫情讓民意持續反彈，而泰國目前主要依靠中國科興和國內代工的AZ疫苗，但科興對Delta病毒的效力較弱，AZ疫苗的生產速度又非常緩慢，讓國內疫苗接種率停滯不前。

▲▼泰國,新冠疫苗,AZ。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國疫苗接種率僅15％。（圖／達志影像／美聯社）

自新冠肺炎疫情爆發以來，泰國確診數超過40萬例，死亡達3341人，其中超過90％的確診病例都集中在今年4月以後，上週末每日死亡數首次升到100人以上。有活動主辦人在街頭高聲大喊，「就算我們待在家裡，還是會死於新冠肺炎，這就是為什麼我們要站出來！」

組織這場遊行的自由青年（Free Youth）組織成員西里汗（Jutatip Sirikhan）向《衛報》表示，帕拉育政府和其內閣缺乏透明度且管理不善，讓許多人因新冠疫情喪命，「如果我們現在不出來，我們不知道還能活多久，也不知道是否有機會能再次上街頭。」

泰國民眾在2020年中受到香港人的啟發，開始發起反政府示威，1年前的此時，數千人聚集在民主紀念碑前，要求帕拉育辭職、修訂憲法，同時改革泰國長久以來不可動搖的君主制。

國家警察副發言人也證實，大約出動1500名警力利用高壓水槍、催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議者。目前尚未有具體受傷統計數字。 

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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