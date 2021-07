泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

▲泰國民眾18日上街示威遭警方以水柱驅離。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

泰國第三波疫情爆發,更創下單日1.1萬人確診新高,對政府怒氣未消的民眾,仍無視禁止5人以上聚會的禁令,在18日下午走上街頭,要求總理下台、刪減王室和軍方預算,也要求引進mRNA疫苗。

泰國示威者18日無視防疫禁令騎著機車、穿著雨衣在總理府(Government House)前聚集,並在曼谷民主紀念碑的十字路口附近堆放塗有紅色油漆的假屍袋。示威者主要提出三點訴求,包含要求總理帕拉育(Prayut Chan-O-Cha)下台、刪減王室和軍方預算投入抗疫,也要求引進mRNA疫苗。

15.11

Protesters are now heading to the Government House. It is currently unclear which route they will be taking. Meanwhile, an announcement from the speaker truck ask the protesters to leave security issues to the security team.#ม็อบ18กรกฎา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/Rn0wDuC0j8