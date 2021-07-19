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校園濺血！16歲中學生「持斧砍死學弟」…他冷靜清血跡：剛殺人了

▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新加坡一所中學驚傳有學生持斧砍人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡著名學府立化中學19日上午驚傳砍人事件，一名16歲男學生涉嫌以斧頭砍死另一名13歲男學生，事後還在飲水機旁清理血跡，嚇壞不少師生。警方獲報後趕往現場，並將涉案學生逮捕，經調查，2名學生互不認識，作案動機有待進一步調查，目前新加坡警方已將犯案學生以謀殺罪名起訴。

綜合外媒報導，事發地點位於新加坡獅城的立化中學，一名學生在19日上午11點左右時，不知為何突然持一把斧頭砍死另一名學生，事後還在一旁飲水機清理血跡時，口中唸唸有詞「我剛剛殺了人」。警方獲報後趕往現場，在廁所找到遭受攻擊的13歲學生，身上多處受傷。救護人員隨即宣布少年已經死亡。

▲▼ 砍柴,斧頭,殺人,暗殺,情殺。（圖／CFP）

▲16兇嫌在案發後，還在一旁飲水機清理血跡時。（示意圖／CFP）

有學生家長透露，收到女兒訊息，案發後大家都嚇得四處逃命，警方趕到後立即將16歲少年逮捕。經調查顯示，死者與犯案學生互不相識，行凶的斧頭疑似是在網上購買，警方仍繼續調查作案動機，並沒收做案凶器。當局將在20日以謀殺罪名起訴涉事學生，並尋求羈押為他進行精神評估。

新加坡警方呼籲，民眾勿對案件作任何揣測，以尊重死者家屬。

據了解，立化中學是新加坡一所頂尖的自治中學，成立於1956年，是新加坡首間政府華文中學。該校現為新加坡的11所特選中學之一，並提供6年制直通車課程，學生可越過新加坡劍橋普通水準教育文憑，直接報考新加坡劍橋普通教育證書高級水準文憑。

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