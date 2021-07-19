涉掏空反體協改革　王婉諭點名「這2人」爽搭商務艙：選手情何以堪

▲球后戴資穎出國專機僅安排經濟艙，引發時力立委王婉諭批評並公布專機名單。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

時代力量立委王婉諭19日針對台灣東京奧運代表團搭乘專機前往日本東京，但羽球天后戴資穎卻被安排搭乘經濟艙，戴資穎臉抒發文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」戴爸在接受媒體訪問時，更直言「選手在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好」。

▲2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)前往東京，羽球選手戴資穎奪牌希望濃厚。（圖／記者湯興漢攝）



除此之外，不只戴資穎的父親不知情，就連羽球協會也說，「出發時選手反映才知道，將全力爭取選手於返國時升等商務艙。」立委王婉諭傍晚向體育署拿到東京奧運代表團商務艙完整名單，其中包含中華奧會主席林鴻道兄弟都爽坐商務艙，讓一線選手塞在經濟艙內。

▲時代力量立委王婉諭19日晚間公布東京奧運專機搭乘名單，包括體育署副組長李文彬等人都在商務艙名單內。（圖／王婉諭辦公室提供）



時代力量立委王婉諭更點名「包含中華奧會主席林鴻道，和他的哥哥，也就是前 101 董事長林鴻明，兩人在 2015 年時，曾經涉及捲入一起超過 24 億的掏空案」，「而 4 年前體育改革時，身為體壇大老的林鴻道及蔡辰威也都非常反對，林鴻道在跟體育署的會議上直接離席不願對談，蔡辰威更是極力反對開放協會。」她說，上述體協主要幹部，甚至號召其他協會的理事長，共同演了一齣「辭職不幹了」的戲碼，給體育署下馬威。



王婉諭質疑，這兩個人在體育改革過後，仍擔任要職，並且，還坐在前往東京的包機商務艙上。王指出：蘇貞昌院長今天在送機時，表示「等選手凱旋歸國後，將舉辦英雄式的遊行，讓國人以選手為榮」。

但王婉諭認為，台灣選手健兒們要的不是這種賽後錦上添花、搶著沾光的英雄遊行，而是在賽前，政府就能給予最完整充足的資源，這樣我們或許才有資格說，國家是選手最強的後盾。

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