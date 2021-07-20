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東奧國手「晚餐曝光」！4格菜色讓他驚呆：多少你會買　兩派網戰翻

記者趙蔡州／綜合報導

東奧國手19日赴日備賽，不料卻被安排「擠經濟艙」，事件引發台灣民眾不滿，導致選手入住的飯店，吃的餐點均引發關注。一名網友在批踢踢分享，球后戴資穎、羽球王子王子維貼在Instagram的晚餐照片，好奇詢問「這樣的便當在台北，賣多少你會買」，引起兩派網友論戰。

原PO在批踢踢貼出，王子維在Instagram分享的晚餐截圖，可以看見這一份便當有四格，其中一格是肉品，一格是肉品及水果、一格為麵包及糕點、一個則是綜合蔬菜，他好奇問說，「這一個便當，在台北要多少，賣多少你會買，有八卦嗎？」

▲▼被塞經濟艙飛到日本！戴資穎下榻旅館、晚餐照片曝光：特別的餐點（圖／翻攝自IG）

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▲戴資穎、王子維分享晚餐的照片。（圖／翻攝戴資穎、王子維IG）

照片分享後，引發網友熱議，有人認為便當不好，「講真的，這個便當不夠運動員吃，在鬧喔」、「應該不便宜啦，但運動員吃這個，不對吧」、「職業運動員吃這個，真的夠嗎」、「塞牙縫」、「職業比賽，選手吃這個，哭了，營養師都在幹嘛」。

另一派人則認為，便當其實還不錯，「這是高級便當啊，不要為酸而酸」、「只有我覺得蠻不錯的嗎」、「覺得還行，選手收到反應還不錯啊」、「蠻愛這種量少多樣的」、「日式便當大概都這樣吧，量少樣多」、「內容物250加盒子大概400內」。

 

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