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戴資穎擠3星旅店！中國選手「超豪華海景住宿」被翻出　網羨慕炸

▲▼戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲世界球后戴資穎被迫坐經濟艙飛往日本。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者邱晟軒／綜合報導

中華東奧代表團昨（19日）爆出被塞在經濟艙赴日爭議後，「世界球后」戴資穎晚間又於IG限時動態分享入住旅館照片，被網友發現疑似是下榻評價只有3.3星的「Marroad Inn」，再度引起各界怒火。對此，就有網友發文分享，其他國家奧運選手住的飯店，貼文一出引爆網友痛批，「台灣是不是真的要破產了？」

本站曾報導「戴資穎下榻飯店被搜出！網友一找傻眼：Google評價3顆星」內文指出，有網友透過搜尋發現，戴資穎下榻的飯店疑似是「Marroad Inn」，從小戴給出的線索以及飯店內裝來判斷，也就是這間最符合。

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▲▼戴資穎下榻飯店被神出。（圖／翻攝Google Maps）

▲戴資穎下榻飯店被鄉民神出，評價僅有3.3顆星，設備看起來相當簡樸。（圖／翻攝Google Maps）

網友表示，這間飯店Google評價3星左右，雙人房一晚約2,000多元。而實際到網路上搜尋「Marroad Inn」，在照片中找到與戴資穎入住房間十分相似的房型，Google上也顯示「3星級旅店」，評價約為3顆星左右。

對此，就有網友在PTT八卦板以「其他國家奧運選手住的飯店」為題發文表示，「看到大家對我國奧運選手下榻的旅館有很多感想，來分享一下網路查得到的其他奧運國家選手的飯店情報。」

原PO指出，近日傳出逃跑的烏干達選手，根據日本鄉民的線索應該是住宿在「Hotel New Yutaka」，而先前嫌棄日本旅館防疫做得不好的中國大陸選手團，則是下榻坐擁海灣美景的4星級大磯王子大飯店（Prince Hotels & Resorts）。

▲▼中國大陸東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（圖／翻攝princehotels）

▲▼中國大陸東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（圖／翻攝princehotels）

▲▼中國大陸東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（圖／翻攝princehotels）

▲中國東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（圖／翻攝princehotels）

貼文一出，立刻引起許多網友熱議，「台灣是不是真的要破產了？」、「疫苗都要人送了，旅館你是想住多好」、「還沒出賽就被自己人羞辱」、「住太舒服沒有奪牌的決心啦」、「連烏干達的選手都住比台灣好」、「台灣選手住得比非洲國家的還爛」、「烏干達都比我們好，也太慘了吧」、「世界怎麼跟的上台灣？」

更有不少網友看到中國大陸選手團下榻的大磯王子大飯店後，直呼「中國代表團也住太好！」、「中國住真好...台灣真可憐」、「大磯王子，有點豪華」、「這間我還真的住過...爽啊」、「中國在體育上一直蠻敢花錢在選手身上的」。

▼烏干達東奧代表團下榻飯店曝光。（圖／翻攝Hotel New Yutaka）

▲▼中國大陸東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（圖／翻攝princehotels）

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戴資穎下榻飯店被搜出！　網一找傻眼：Google評價3顆星
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