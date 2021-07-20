　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴資穎下榻飯店原因曝光　體育署「2019年早選定」三處中繼站

▲▼戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，突顯出代表團國手都搭經濟艙前往東京的窘境，後續的IG限動包括下榻飯店與晚餐餐點，還是引發關注，不少網友認為給戴資穎住的飯店房間，應該還有改進的空間。不過根據過去的報導顯示，其實體育署早在2019年就選定了三處中繼站，提供國手住宿。

根據《央廣》報導， 體育署、中華奧會與國訓中心3月底組成「2020東京奧運後勤支援考察團」前往東京實地考察，此行最主要任務就是搜集設置奧運期間工作團及代表團中繼站。

經過考察團評估，已經簽約確定設置三個中繼站，一個是賽中工作團將下榻鄰近選手村的西方飯店，共15個房間；羽球代表隊將下榻馬洛德飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘；射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間。

體育署當時表示，由於日本東奧籌委會規定，不論比賽期程有多少天，代表隊一次租期都必須是18天，儘管不合理，但為避免搶不到飯店，只能搶先預定，加上日本飯店價格原本就不便宜，一日價錢約在新台幣6千元到2萬元之間，光是確定簽約的三間飯店總經費就要9百萬。不過由於現在受到疫情影響，東京飯店的價格，可能會出現改變。

羽球代表隊第一間下榻飯店「東京瑪洛德酒店」位於東京都調布市，距離1964年東京奧運馬拉松折返點旁的羽球場館車程約2公里，所需時間約10分鐘；搭乘京王線東府中站後，步行約2分鐘可抵達飯店或搭乘京王線東府中多磨靈園站後，步行約10分鐘可抵達飯店。

▲▼戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎在限動說明，住外面的原因是離球場近。（圖／翻攝戴資穎IG）

經評估此飯店房間有單人房及雙人房，有提供付費的早、午、晚餐之餐廳，附近有間超市，且除 2020東京奧運籌備會將最近飯店承租外，是目前離羽球競賽場館最近的一間，適合做為羽球代表隊下榻地點。

戴資穎對於住宿在IG限動發文表示，「我們這次住外面，因為可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸」。

ET快訊
快訊／京站威秀深夜緊急宣布「明全面關閉消毒！」
戴資穎下榻飯店被搜出！　網一找傻眼：Google評價3顆星
國防大學女學生遠距教學「拚命連結」活春宮　同學全傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東奧國手抵日！謝長廷PO照「感動接機」…網洗版拜託這件事

戴資穎下榻飯店原因曝光　體育署「2019年早選定」三處中繼站

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　火速刪文重發

吳釗燮接受西媒專訪：台海和平不僅是兩岸議題　更是全球關注焦點

駐俄代表處再增1確診「2天內爆2例」　累計11例

東奧質詢紀錄曝！潘文忠掛保證「已規劃好」：選手、教練搭商務艙

東奧包機為何不從高雄出發？　黃國昌曝體育署不敢說的理由

陳柏惟突破盲點質疑「回程搭商務艙」：不就表示回來很危險？

快訊／國手出征東奧「全坐經濟艙」！潘文忠發文道歉網罵翻

「還等比賽完？」　周玉蔻：該負責的首長今晚就走人啦！

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

白疼了？哥哥貼臉狂撒嬌求關注　下秒妹「獅吼」震走他：給我走開

東奧國手抵日！謝長廷PO照「感動接機」…網洗版拜託這件事

戴資穎下榻飯店原因曝光　體育署「2019年早選定」三處中繼站

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　火速刪文重發

吳釗燮接受西媒專訪：台海和平不僅是兩岸議題　更是全球關注焦點

駐俄代表處再增1確診「2天內爆2例」　累計11例

東奧質詢紀錄曝！潘文忠掛保證「已規劃好」：選手、教練搭商務艙

東奧包機為何不從高雄出發？　黃國昌曝體育署不敢說的理由

陳柏惟突破盲點質疑「回程搭商務艙」：不就表示回來很危險？

快訊／國手出征東奧「全坐經濟艙」！潘文忠發文道歉網罵翻

「還等比賽完？」　周玉蔻：該負責的首長今晚就走人啦！

經濟艙惹火！呂秋遠點「體育署2大缺失」曝選手心態：現在就該處理

東京奧運開幕式作曲人霸凌同學+身障者　倒數4天宣布請辭！

美國「C-130運輸機」降落桃園機場1小時　卸貨AIT神秘郵包

同日3位「猛」字輩洋投先發　中職罕見紀錄

東奧國手抵日！謝長廷PO照「感動接機」…網洗版拜託這件事

戴資穎下榻飯店原因曝光　體育署「2019年早選定」三處中繼站

「詹黑」球評讚41歲賈索狀態比弟弟好　湖人該簽回他

高端疫苗過關　數據不錯！蒼藍鴿：保護力不能只看抗體效價

東奧國手「晚餐曝光」！4格菜色讓他驚呆：多少你會買　兩派網戰翻

富邦悍將迎接復賽第一場新莊主場　努力灑掃連看台也不放過

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

政治熱門新聞

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

快訊／總統蔡英文回應「經濟艙事件」：實在不夠細心和貼心

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

快訊／新北公布2確診足跡　板橋7-ELEVEN、湳興公有市場

王婉諭點名「這2人」爽搭商務艙

東奧商務艙36人名單曝光　奧會主席林鴻道、體育署官員、23位教練

快訊／蘇貞昌向戴資穎道歉　震怒要教育部檢討追究責任

賴清德道歉：不知選手搭的是經濟艙

東奧質詢紀錄曝！潘文忠掛保證：選手搭商務艙

LIVE／新北＋11　侯友宜公布微解封新措施

更多熱門

相關新聞

東奧國手晚餐曝　4格菜色驚呆網

東奧國手晚餐曝　4格菜色驚呆網

東奧國手19日赴日備賽，不料卻被安排「擠經濟艙」，事件引發台灣民眾不滿，導致選手入住的飯店，吃的餐點均引發關注。一名網友在批踢踢分享，球后戴資穎、羽球王子王子維貼在Instagram的晚餐照片，好奇詢問「這樣的便當在台北，賣多少你會買」，引起兩派網友論戰。

奧運國手緩頰「別吵架」！曝現階段重點

奧運國手緩頰「別吵架」！曝現階段重點

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎吐心聲 ：每一選手都是重要的

戴資穎吐心聲 ：每一選手都是重要的

球后飯店只有3星評價！　黃小柔傻眼「這是什麼啦」

球后飯店只有3星評價！　黃小柔傻眼「這是什麼啦」

關鍵字：

東奧中華奧會中華隊東京奧運東奧台將東京奧運台將戴資穎

讀者迴響

熱門新聞

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

京站威秀7／20全面關閉消毒！

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

戴資穎下榻飯店被搜出！網一找傻眼

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

美股重挫道瓊指數跌逾800點　油價暴跌達5%

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面