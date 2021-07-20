戴資穎下榻飯店原因曝光　體育署「2019年早選定」三處中繼站

▲戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）



記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，突顯出代表團國手都搭經濟艙前往東京的窘境，後續的IG限動包括下榻飯店與晚餐餐點，還是引發關注，不少網友認為給戴資穎住的飯店房間，應該還有改進的空間。不過根據過去的報導顯示，其實體育署早在2019年就選定了三處中繼站，提供國手住宿。

根據《央廣》報導， 體育署、中華奧會與國訓中心3月底組成「2020東京奧運後勤支援考察團」前往東京實地考察，此行最主要任務就是搜集設置奧運期間工作團及代表團中繼站。

經過考察團評估，已經簽約確定設置三個中繼站，一個是賽中工作團將下榻鄰近選手村的西方飯店，共15個房間；羽球代表隊將下榻馬洛德飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘；射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間。

體育署當時表示，由於日本東奧籌委會規定，不論比賽期程有多少天，代表隊一次租期都必須是18天，儘管不合理，但為避免搶不到飯店，只能搶先預定，加上日本飯店價格原本就不便宜，一日價錢約在新台幣6千元到2萬元之間，光是確定簽約的三間飯店總經費就要9百萬。不過由於現在受到疫情影響，東京飯店的價格，可能會出現改變。

羽球代表隊第一間下榻飯店「東京瑪洛德酒店」位於東京都調布市，距離1964年東京奧運馬拉松折返點旁的羽球場館車程約2公里，所需時間約10分鐘；搭乘京王線東府中站後，步行約2分鐘可抵達飯店或搭乘京王線東府中多磨靈園站後，步行約10分鐘可抵達飯店。

▲戴資穎在限動說明，住外面的原因是離球場近。（圖／翻攝戴資穎IG）



經評估此飯店房間有單人房及雙人房，有提供付費的早、午、晚餐之餐廳，附近有間超市，且除 2020東京奧運籌備會將最近飯店承租外，是目前離羽球競賽場館最近的一間，適合做為羽球代表隊下榻地點。

戴資穎對於住宿在IG限動發文表示，「我們這次住外面，因為可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸」。