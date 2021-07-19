戴資穎上機才知「搭經濟艙」！蔡英文道歉…網怒了：叫官員游回來

▲台灣東奧選手包機參加比賽，上機才知搭乘經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者柯振中／綜合報導

國家隊選手搭乘包機前往東奧，上機才得知是「搭乘經濟艙」，引起社會眾怒。對此，總統蔡英文在臉書上表示，對於這種安排，讓選手感受不佳，實在非常遺憾，「我必須要表達歉意。」網友們看完道歉貼文，也在下方留言回應，「既然在商務艙養精蓄銳了，建議官員游回來。」

蔡英文在臉書上說明，原先以為可以再為選手打氣，預祝旗開得勝，沒想到為了落實防疫，讓選手搭乘包機，卻沒有妥善安排座位，「選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。」

蔡英文表示，這種行為不夠貼心、細心，讓選手們觀感不佳，「我非常遺憾。」她曾經承諾，參加重要國際賽是的選手、教練，以搭乘商務艙為原則，卻因為防疫需求改變作法，又沒有事先充分說明，「我必須要表達歉意。」

▼戴資穎搭乘經濟艙，而且還是上機才知道。（圖／翻攝IG）



蔡英文承諾，皆下來會請代表團的行政、後勤團隊，盡最大能力安排選手、教練搭乘商務艙，若真的有防疫考量，也要事先充分說明，取得共識，「選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的。」

對此，網友們也留言嗆聲，「既然在商務艙養精蓄銳了，建議官員游回來」、「聰明一點就是，不管選手什麼艙，官員只能搭經濟艙，這樣絕對不會錯」、「謝謝總統聽到選手的心聲，希望總統能夠督促體育署」、「請總統馬上把坐商務艙的官員叫回來。」