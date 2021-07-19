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烟花最快周三、四發海陸警　藤原效應恐牽引「查帕卡」！3天雨區曝

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風上午以每小時7公里速度持續移動，氣象局表示，烟花將於周四至周六影響台灣，大致以偏西角度朝台灣北部海面靠近，預估周三下半天發海警，周四也有機會發陸警。至於上午生成的第7號查帕卡颱風，未來將先朝廣東陸地移動，是否跟烟花產生「藤原效應」，則要留意2大關鍵。

▲▼查帕卡、烟花雙颱共舞。（圖／中央氣象局）

▲查帕卡、烟花雙颱共舞，可能產生藤原效應。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員李孟軒表示，廣東海面的熱帶性低氣壓，上午8點增強為第7號颱風查帕卡，大致上先朝廣東陸地移動，之後還會重回海面重整結構，短時間內對台灣天氣沒影響。

備受關注的烟花颱風，目前距離台灣東方海面約1000公里，明天將以偏西角度持續朝北部海面靠近，預估最快明天強度就會增強到中颱，暴風範圍也會擴大趨勢。

▲▼台灣附近有2個颱風生成，右邊烟花、左邊查帕卡。（圖／翻攝自RAMMB）

▲台灣附近有2個颱風生成，右邊烟花、左邊查帕卡。（圖／翻攝自RAMMB）

烟花颱風明後兩天通過琉球海面，周五周六則到達北部海面，明後2天起，隨著颱風逐漸接近，外圍環流先影響，迎風面北部、東北部有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區午後雷陣雨，偏向山區有局部大雨，清晨到上午中南部有零星降雨。

周四到周六是烟花相對較接近的時候，依照目前路徑，氣象局預估周三下半天發海警，周四也有機會發陸警。屆時受颱風本身、外圍環流影響，各地將有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部由於較颱風近，雨勢會更為明顯，有局部大雨。

氣象局說，烟花目前以每小時10公里速度持續前進，因為速度慢，如果路徑靠近台灣，對於台灣影響時間將更長。至於雙颱烟花、查帕卡是否發生藤原效應，要有先決條件存在。

由於查帕卡會先移動至廣東陸地，強度會減弱，之後再回海上重整結構，所以第一關鍵就是查帕卡要先維持颱風強度；到時候要再觀察查帕卡跟烟花颱風相對位置距離，才會決定雙颱是否有牽引的狀況，目前不確定性大。

▲▼雙颱共舞，烟花、查帕卡恐有藤原效應。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲烟花、查帕卡恐有藤原效應。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，香港南方的熱帶低壓10W，已經正式升格為第七號颱風「查帕卡」。以輕颱的標準看，查帕卡的結構其實相當不錯，可惜預計明天登陸廣東後，就會打轉減弱。

但即便減弱，查帕卡與烟花間的互動還是觀察重點，颱風來不來？哪個來？就看他們了。

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