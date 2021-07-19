烟花颱風可能來襲　黃偉哲提醒農民做好防颱準備

▲輕度颱風「烟花」登陸台灣可能性極高，台南市長黃偉哲提醒農民隨時注意颱風最新動態，及早做好防颱準備以減輕損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



根據中央氣象局氣象資料，輕度颱風「烟花」目前以每小時7公里速度向西行進，登陸台灣可能性極高，台南市長黃偉哲提醒農民隨時注意颱風最新動態，及早做好防颱準備以減輕損失。



農業局表示，為減輕風雨造成農作物損失，農業局針對正值採收期和生長期的芒果、酪梨、龍眼、文旦等作物及蔬菜，提供防範措施讓農民參考。





果樹方面：芒果近採收尾聲，已成熟果實宜儘速於颱風來襲前採收；酪梨已屆採收期，必要時應儘速採收並妥善貯藏，再配合市場需求供貨，尚未成熟無法採收的果實應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂；龍眼時值果實生長期，文旦時值果實轉色階段，應及早做好防範措施，包括立支柱、固定果實及加強果園排水、畦溝暢通等，避免植株長時間浸水。



蔬菜方面：絲瓜、洋香瓜、西瓜、香瓜等，若已到收穫期應儘速採收，再配合市場需求供貨，適逢生育期者應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，防範植株受風搖動及倒伏。





農業局長謝耀清表示，農友除了要隨時注意颱風最新動態，做好防颱準備外，風雨過後要快速清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。如果有災害發生，請立即向土地所在地公所通報，俾依相關規定辦理，儘速協助農民復耕。

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