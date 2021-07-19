慢速烟花「路徑又北偏」一圖看各國預測　專家曝：情況相當複雜

記者賴文萱／台北報導

烟花颱風上午以每小時7公里速度持續移動，是否侵台備受關注。根據各國最新路徑預報，都認為烟花颱風將從台灣北部海面通過，其中，日本氣象廳預測路徑最靠近台灣，中央氣象局則預測較北偏。氣象局表示，烟花將於周四至周六影響台灣，大致以偏西角度朝台灣北部海面靠近，預估周三下半天發海警，周四也有機會發陸警。

▲烟花颱風各國模式預測路徑。（圖／翻攝自NCDR）

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天氣風險表示，烟花颱風路徑向北修正，目前預報掠過台灣北部海面機會較高，路徑仍有較大幅修正的可能。第7號查帕卡颱風於今日上午形成，未來將與烟花颱風互相牽引，其強度發展是兩個颱風走向的關鍵。

不過，天氣風險表示，即使有任一個颱風要來，也是週四以後的事，現在還不急著做決策。這兩顆颱風的路徑變化關鍵不是太平洋高壓，而是整個「大型季風低壓」中，颱風或熱帶系統的互相牽引，因此情況相當複雜，預報容易大幅調整。

▲查帕卡、烟花雙颱共舞，可能產生藤原效應。（圖／中央氣象局）

根據各國最新路徑預報，都認為烟花颱風將從台灣北部海面通過，其中，日本氣象廳預測路徑最靠近台灣，中央氣象局、中國氣象局以及韓國氣象局則認為烟花將以較偏北路徑通過台灣北部海面。



氣象預報員李孟軒表示，烟花颱風明後兩天通過琉球海面，周五周六則到達北部海面，明後2天起，隨著颱風逐漸接近，外圍環流先影響，迎風面北部、東北部有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區午後雷陣雨，偏向山區有局部大雨，清晨到上午中南部有零星降雨。

周四到周六是烟花相對較接近的時候，依照目前路徑，氣象局預估周三下半天發海警，周四也有機會發陸警。屆時受颱風本身、外圍環流影響，各地將有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部由於較颱風近，雨勢會更為明顯，有局部大雨。

▲台灣附近有2個颱風生成，右邊烟花、左邊查帕卡。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象局說，烟花目前以每小時10公里速度持續前進，因為速度慢，如果路徑靠近台灣，對於台灣影響時間將更長。至於雙颱烟花、查帕卡是否發生藤原效應，要有先決條件存在。

由於查帕卡會先移動至廣東陸地，強度會減弱，之後再回海上重整結構，所以第一關鍵就是查帕卡要先維持颱風強度；到時候要再觀察查帕卡跟烟花颱風相對位置距離，才會決定雙颱是否有牽引的狀況，目前不確定性大。