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ET民調／替北市8立委打分數　高嘉瑜拿第二、林昶佐2.78分吊車尾

▲▼立法院全院委員談話會 林昶佐堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐目前面臨罷免危機。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐日前在環南市場批評台北市長柯文哲防疫講廢話，反被自治會會長林勝東嗆聲沒為萬華發聲，後遭多個團體發動罷免。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，在8名北市現任立委的問政表現中，被視為問鼎北市長熱門人選的國民黨立委蔣萬安滿意度最高，在選區民眾所打滿分10分中獲6.39分，而身陷罷免危機的無黨籍立委林昶佐，則被選民打了2.78低分，敬陪末座。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心調查，同時請台北市民針對台北市8個選區現任立委的問政表現進行評價。其中，蔣萬安整體評價最高，被全台北市民打了6.21高分，且在自身選區評比分數更高，獲得6.39分

令人意外的是，林昶佐在全台北市民評比分數僅3.5分，在這次調查的「吊車尾」，而且在自身主場北中正、萬華區的民眾評比分數中僅獲得2.78分，遠低其他7選區立委所獲分數。

根據調查結果顯示，在此次8位北市立委問政表現的名次排行上，民進黨立委高嘉瑜獲得第二名，在全台北市民評比項目中獲得4.65分、國民黨立委賴士葆有4.55分排名第三；第四名至第七名分別是：民進黨立委何志偉4.46分、國民黨立委林奕華4.4分、民進黨立委吳思瑤4.28分、國民黨立委費鴻泰4.25分。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲ETtoday台北市八立委施政表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

▲ETtoday台北市8立委施政表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

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