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ET民調／北市84%支持餐飲禁內用　51.9%滿意柯文哲防疫表現

▲▼台北市長柯文哲前往台北榮民總醫院頒發感謝狀,由北榮院長許惠恒接待。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲（中）防疫施政滿意度超過5成。（圖／資料照片，記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心上周宣布微解封餐飲業可「有條件」開放內用，但台北市與絕大多數的地方縣市政府並不買單，引發一陣熱議與討論。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，高達84.2%台北市民認同禁止餐飲內用的決策，並有51.9%民眾表示滿意台北市長柯文哲的防疫表現，顯示北市府防疫政策仍受多數市民信賴。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新民調指出，今年5月本土疫情爆發以來，超過半數民眾滿意北市府的防疫表現，其中9.4%非常滿意、42.5％還算滿意，另有20.6%表示非常不滿意其防疫表現、23.6%表示不太滿意。

在柯文哲的施政滿意度方面，有10.5%表示非常滿意、41.4%還算滿意，滿意度高達51.9%，另有44.6%民眾表示不滿意，其中非常不滿意佔20.3%、不太滿意24.3%。

值得注意的是，對於中央流行疫情指揮中心自13日開始實施微解封，開放餐廳內用、使用運動場館等，有59%台北市民表示不支持微解封政策，僅36.7%台北市民表態支持。

而對於北市府不跟進中央微解封政策，持續禁止餐廳內用，以避免脫下口罩造成飛沫傳染的決策，有84.2%台北市民表示認同，其中50.8%表示非常認同、33.4%還算認同，僅12.5%民眾表示不認同該政策。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼ET民調／柯文哲防疫表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

▲ETtoday新聞雲民調中心公佈最新的2022台北市長大戰民調結果。（圖／ETtoday新聞雲，下同）▲▼ET民調／柯文哲防疫表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

▲▼ET民調／柯文哲防疫表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

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