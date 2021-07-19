ET民調／柯文哲擬舉債買mRNA　76.4%北市民贊成BNT先給青少年打

▲台北市長柯文哲拋出舉債自購疫苗話題，引發關注。（圖／翻攝台北市府直播）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲拋出舉債新台幣80億元自購第3劑疫苗的規劃，他在19日的北市防疫記者會上除了表示偏好mRNA疫苗外，也喊話中央應該進早準備第三劑。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，76.4%台北市民贊成輝瑞BNT疫苗先保留給青少年施打，反對者比例僅16.7%，顯示多數市民認同將該疫苗保留給青少年施打。

目前在國際WHO認證的新冠疫苗，只有BNT疫苗擁有12歲至18歲的適應症，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也表示，之後若實驗證實，真的只有BNT疫苗可供12到18歲民眾接種，「一定會保留給學生」。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新民調，當被問到是否贊成BNT疫苗先保留給18歲以下青少年施打，超過7成6台北市民表態贊成，其中有42.1%表示非常贊成、34.3%稱還算贊成，另有12.2％表示不太贊成、4.5％非常不贊成，6.9%表示不知道或沒意見。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲超過7成台北市民贊成BNT疫苗優先保留給青少年施打。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）