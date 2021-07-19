4300份「罷免林昶佐」連署書送中選會　鍾小平：拚1個月完成第二階段

▲罷免林昶佐團體領銜人鄭大平（中）、執行長鍾小平（右）送連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東、攤商洗臉後，負面聲量大增，使萬華人發起罷免林昶佐「清林散昶」行為，台北市議員鍾小平也加入行列。鍾小平19日與罷免團體一同將4300份第一階段連署書送至中選會，提及要「速戰速決」把林昶佐拉下來，預計一個月完成第二階段所需的2萬4000份連署。

鍾小平、罷免林昶佐團體領銜人鄭大平、國民黨「口譯哥」黃裕鈞19日身穿白襯衫赴中選會遞交4300份連署書。鍾小平表示，倘若沒將林昶佐罷免掉，就沒辦法洗刷萬華恥辱、無法還萬華清白，這是一場還萬華清白的殊死戰，包括他們在內，還有另一團體分進合擊，而他們連署速度較快就先送至中選會，並即起進行第二階段罷免連署。

鍾小平指出，第一階段2400份連署較容易，但第二階段要2萬4000份，得費比較大的功夫，所以要提早部署整個行動，「我們覺得很痛心的是『養老鼠咬布袋』，萬華怎麼可以出一個林昶佐這樣子的立委？」當外界污衊萬華是破口、病毒時，唯一的在地立委竟然護航執政黨，在環南市場時還幫衛福部長陳時中開門，「根本是政治小李子，討好賣乖現場護航陳時中。」

由於萬華屬於深綠票倉，罷免案是否難度較大？黃裕鈞回應，在政治、民生、公衛議題，甚至是萬華社區受辱議題不分藍綠，林昶佐行為觸怒了藍、綠或中間選民，所以對這次的罷免行動非常有信心，「林昶佐一定會被萬華居民唾棄。」

至於何時能完成第二階段連署？鍾小平說，第一階段連署書送給中選會後要審查25天，預計一個月後完成第二階段連署，早點把林昶佐拉下立委位置，才能使中正萬華老百姓開心；他們採分進合擊方式，少的支持多的連署分署，並於第二階段一起合作彙整，集合眾人之力把林昶佐罷免掉，「把萬華叛徒罷免掉，林昶佐是萬華叛徒！」