　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4300份「罷免林昶佐」連署書送中選會　鍾小平：拚1個月完成第二階段

▲▼罷免林昶佐團體領銜人鄭大平(中) 執行長鍾小平宋(右)連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免林昶佐團體領銜人鄭大平（中）、執行長鍾小平（右）送連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東、攤商洗臉後，負面聲量大增，使萬華人發起罷免林昶佐「清林散昶」行為，台北市議員鍾小平也加入行列。鍾小平19日與罷免團體一同將4300份第一階段連署書送至中選會，提及要「速戰速決」把林昶佐拉下來，預計一個月完成第二階段所需的2萬4000份連署。

鍾小平、罷免林昶佐團體領銜人鄭大平、國民黨「口譯哥」黃裕鈞19日身穿白襯衫赴中選會遞交4300份連署書。鍾小平表示，倘若沒將林昶佐罷免掉，就沒辦法洗刷萬華恥辱、無法還萬華清白，這是一場還萬華清白的殊死戰，包括他們在內，還有另一團體分進合擊，而他們連署速度較快就先送至中選會，並即起進行第二階段罷免連署。

▲▼罷免林昶佐團體領銜人鄭大平(中) 執行長鍾小平宋(右)連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝）

鍾小平指出，第一階段2400份連署較容易，但第二階段要2萬4000份，得費比較大的功夫，所以要提早部署整個行動，「我們覺得很痛心的是『養老鼠咬布袋』，萬華怎麼可以出一個林昶佐這樣子的立委？」當外界污衊萬華是破口、病毒時，唯一的在地立委竟然護航執政黨，在環南市場時還幫衛福部長陳時中開門，「根本是政治小李子，討好賣乖現場護航陳時中。」

由於萬華屬於深綠票倉，罷免案是否難度較大？黃裕鈞回應，在政治、民生、公衛議題，甚至是萬華社區受辱議題不分藍綠，林昶佐行為觸怒了藍、綠或中間選民，所以對這次的罷免行動非常有信心，「林昶佐一定會被萬華居民唾棄。」

至於何時能完成第二階段連署？鍾小平說，第一階段連署書送給中選會後要審查25天，預計一個月後完成第二階段連署，早點把林昶佐拉下立委位置，才能使中正萬華老百姓開心；他們採分進合擊方式，少的支持多的連署分署，並於第二階段一起合作彙整，集合眾人之力把林昶佐罷免掉，「把萬華叛徒罷免掉，林昶佐是萬華叛徒！」

▲▼罷免林昶佐團體領銜人鄭大平(中) 執行長鍾小平宋(右)連署書到中選會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
吳亦凡「下半身褲檔照」搭訕SNH48女星！網對比錄影穿搭：一
確診家教男「恐怖10天」移動全靠公車　急追軌跡
打莫德納8小時後猝死！　高大成曝1關鍵喊：政府不要怕賠償
莫德納第2劑大魔王！女護理師「狂飆41度」：先被副作用搞死
獨／新北短期商務客確診！　停留高雄一段時間
印度神童最新預言！點名「台灣」要注意　曝全球崩潰時間點
快訊／林口三井員工確診！　7／19急停業一天消毒
三倍券要來了？　4大產業將受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳：陳政聞沒有要參與下屆議員選舉　「不勞國民黨見縫插針」

蘇貞昌替東京奧運選手送機　預告安排「英雄遊行」等大家凱旋

江啟臣怒嗆審計部變東廠　民進黨團反批「江主席打臉江委員」

4300份「罷免林昶佐」連署書送中選會　鍾小平：拚1個月完成第二階段

政院高官被爆違規群聚　蔡壁如：為何陳時中視而不見？

救餐飲業！行政院規劃再發振興券　侯友宜：樂見其成

快訊／蘇貞昌已打完第二劑疫苗？　他親揭接種進度

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

跟進柯文哲自購疫苗？　侯友宜：3週前我就呼籲中央及早部署第三劑

民進黨團支持政院再推振興券　「普發現金還是不可取」

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

超驚悚「巨型人頭」漂浮東京上空！裝置藝術熱氣球網嚇壞：會做惡夢

劉世芳：陳政聞沒有要參與下屆議員選舉　「不勞國民黨見縫插針」

蘇貞昌替東京奧運選手送機　預告安排「英雄遊行」等大家凱旋

江啟臣怒嗆審計部變東廠　民進黨團反批「江主席打臉江委員」

4300份「罷免林昶佐」連署書送中選會　鍾小平：拚1個月完成第二階段

政院高官被爆違規群聚　蔡壁如：為何陳時中視而不見？

救餐飲業！行政院規劃再發振興券　侯友宜：樂見其成

快訊／蘇貞昌已打完第二劑疫苗？　他親揭接種進度

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

跟進柯文哲自購疫苗？　侯友宜：3週前我就呼籲中央及早部署第三劑

民進黨團支持政院再推振興券　「普發現金還是不可取」

技術士檢定延期「衝擊高三生」　教團籲教育部：快與勞動部協調

網上見2隻灰鸚「沒有腳」　她心疼買下呵護：超級塞乃像小孩

郭靜文／協調醫療糾紛促成醫病和諧

給說法／湯景華縱火案判不判死，標準有所依歸？

肥胖恐增青少年罹病風險　居家六招聰明吃宅家健康有保障

劉世芳：陳政聞沒有要參與下屆議員選舉　「不勞國民黨見縫插針」

最高補助10萬！又有4企業想讓員工去關島打疫苗「包括上市櫃」

兆勤科技獲美國資安單位MITRE授權　正式成為CVE編號管理者

公鹿G6拚封王　主場票價暴漲最貴48萬最便宜站票近3萬

英媒體人飯店隔離　自爆「全身脫光應門」違規！澳洲下令遣送出境

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

5人到校、20人在家　柯文哲曝國中小學開學規劃

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝光

陳時中拒曝疫苗價格　他列台積電反批

快訊／新北＋7足跡曝！　新莊體育館待50分鐘、2個黃昏市場入列

考慮舉債80億！柯文哲想自購第三劑

行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理曝光

快訊／陳政聞請辭獲准　蘇貞昌要求：行政官員應謹言慎行

「身體是自己的」　焦糖：你想等國產就等

政院擬發振興券救餐飲　最快本週開會

黃國昌批陳政聞群聚　網友反酸：好心肝隻字不提

5000元消費券有望？　蘇貞昌回應讓他傻眼：廢到爆還有臉提

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

「行政院不要在冷氣房裡防疫」　蔡壁如：支持普發現金紓困

更多熱門

相關新聞

罷免林昶佐團體今上街號召連署　柯文哲：我佛慈悲，阿彌陀佛

罷免林昶佐團體今上街號召連署　柯文哲：我佛慈悲，阿彌陀佛

立委林昶佐日前批評台北市長柯文哲反遭環南市場自治會長林勝東吐槽，負面聲量飆高，罷免林昶佐團體則順勢擴大號召罷免，並於今（17）日正式上街發動連署。對此，台北市長柯文哲回應，「這個齁，我佛慈悲，阿彌陀佛」，平常心就好。

中選會決議罷免案投票延期　陳柏惟回應了

中選會決議罷免案投票延期　陳柏惟回應了

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

刑事鐵漢蔡蒼柏再出江湖！

刑事鐵漢蔡蒼柏再出江湖！

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

關鍵字：

林昶佐罷免鍾小平口譯哥黃裕鈞連署中選會

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

快訊／吳亦凡首發聲「我已忍無可忍！」

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面