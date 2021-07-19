北市9月開學「分艙分流」曝光！國九、高三仍要到校　3張表一次搞懂

記者袁茵／台北報導

關於北市學校在9月的開學準備，台北市長柯文哲在18日提出，採線上線下混合班，倘若一個人25人，可考慮5人到校上課、20人在家上課。台北市教育局長曾燦金19日於防疫記者會中表示，國九、高三以實體上課為原則，按照50％比例分為實驗組和線上同步，其他年級採A、B、C、D組分艙分流。

台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，關於北市學校採線上線下混合班方式，曾燦金表示，假如9月開學時仍維持三級警戒、全國停課狀況，那新生及重新編班學生將面臨新學校、班級適應問題，教師須與從未謀面學生與家長進行班級經營挑戰，因此研議政策、分艙分流到校學習方案。

曾燦金提及，例如國九、高三以實體上課為原則，學生按照50％比例分為實驗組（教師當面授課）、線上同步組（鄰近教室觀看線上同步直播），一般分流到不超過15人為原則。

曾燦金說，國小一年級至國小六年級、國八、高一至高二部分，以2至3班組成班群，再由班群分組為基本概念，共採A、B、C、D共4組，A組到校實體上課，「也許5個人以內，或小規模10至15人以內。」B到D組以居家同步、非同步上課等，實體到校要實施梅花座、維持社交距離，班群老師協同合作進行教學。

北市教育局表示，教學上仍採居家遠距教學為主，開放部分學生到校實體上課，將以有基本照顧需求學生或父母雙方均為一線防疫人員者為優先，另其他有需求學生將以班群方式分組輪流到校，到校學生以年級、班級分流為原則成立防疫隔離圈，規劃活動區域及動線，以確保校內人員最小接觸。

不過，曾燦金也強調，這只是初步的規劃，政策還在研議階段，希望8月10日前能有基本定調，因此歡迎校長、老師、家長會提出意見。

▼台北市分艙分流模式。（圖／北市府提供）