被江啟臣邀找蔡英文談自購疫苗　柯文哲未正面回應：把該做的事做一做

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲18日拋出，考慮舉債80億元自購第三劑疫苗，使日前宣布藍營4執政縣市要洽購500萬劑BNT疫苗的國民黨主席江啟臣，19日上午邀請柯文哲一起去找總統蔡英文談。對此，柯文哲表示，現階段還是把該做的事情做一做，政治口水等到疫情結束後再來處理。

台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市擬舉債自購疫苗、國中小學9月上課擬採線上線下混合班、World Gym台北站前店傳出有確診者足跡、台中家教男發病前遊遍雙北、高端疫苗通過EUA等問題做回應。

被問到江啟臣邀請柯文哲一起去找蔡英文談自購疫苗，倘若學鴻海集團創辦人郭台銘發臉書，是否也能達到一天內被接見？以及外界再度解讀是「藍白合」。柯文哲表示，從現在開始，北市要防止疫情復發，別看19日只有1例，「不要太興奮，最後一哩路很困難，要清零沒想像簡單。」

柯文哲說，疫情要繼續處理，還有北捷、公車運量掉到以前25％，「坦白講現在產業復健、收場善後等，有很多問題現在開始出來。」所以在此階段，還是先把該做的事情做一做，「至於政治口水戰，等到這關真的過了再來處理。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）