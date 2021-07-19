北市擬舉債80億紓困、自購疫苗　柯文哲嘆還債大變局：北捷今年虧80億

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲18日表示，打算舉債80億元，其中40億元要幫台北市民買第三劑疫苗，用mRNA疫苗對抗變種病毒。關於北市擬舉債買疫苗，柯文哲19日解釋，過去他認真做財政紀律還債570億，想不到今年大變局，且台北捷運公司今年虧損50億至80億元，加上之後還有紓困、產業振興等政策，導致預算吃緊。

台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市擬舉債自購疫苗、國中小學9月上課擬採線上線下混合班、World Gym台北站前店傳出有確診者足跡、台中家教男發病前遊遍雙北、高端疫苗通過EUA等問題做回應。

關於擬舉債買疫苗部分，柯文哲說，過去台北市政府6年還債還了570億，但台北捷運公司報告，6月運量僅以前的四分之一，今年最少賠50億至80億元，過去很認真在做財政紀律，但想不到今年大變局，「當然我是不會像中央一次編列8400億的特別預算，但是我們今年和明年預算好像還滿緊的。」

柯文哲表示，不僅是買疫苗，還有紓困、產業振興部分，包括捷運公司今年虧損至少50億元，有一堆問題要處理，所以從現在起，不僅要每天防止疫情復發，還要做疫情之後的產業恢復，仍得花很多力氣與時間。

至於自購第三劑疫苗想法有無跟衛福部長陳時中討論？柯文哲提及，預算要12月才能確定，到時候再講，還有一段時間可以觀察。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）