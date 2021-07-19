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企業愛心捐篩劑　20日起恢復調派移工變更工作場所

▲台南市勞工局指出，中央宣布自7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所，至於工作延伸部分，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局指出，中央宣布自7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所，至於工作延伸部分，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為兼顧國內妥善安排人力及實務上業務需求，中央流行疫情指揮中心宣布自7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所，至於工作延伸部分，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

台南市長黃偉哲重視台南移工的健康，除要求勞工局全面啟動移工宿舍查察以外，更鼓勵企業自主快篩了解員工健康狀況，南茂科技公司響應推動自主快篩精神，耗資100萬捐贈市府家庭用快篩試劑予家庭看護工使用，勞工局7月12日啟動服務，結合台灣萬人社福協會以及萬通國際人力開發公司至家戶協助發放篩劑，確保移工及被看護人的健康。

勞工局王鑫基局長表示，家庭類的外籍移工長期協助台灣家戶分擔起照顧被看護人的責任，而被看護人皆以高齡者居多，兩個人的健康同等重要，感謝南茂這次捐贈的家庭式快篩試劑，鼓勵家庭類的雇主、移工也可以自主快篩，在疫情下也是自主健康管理的一環，迄今已服務111個家戶，勞工局將持續結合民間團隊持續至家戶提供服務。

▲台南市勞工局指出，中央宣布自7月20日起恢復移工調派至同一雇主之其他工作場所，至於工作延伸部分，考量移工流動性較高及染疫風險，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局指出，調派移工變更工作場所，雇主符合下列情形，得調派移工變更工作場所單次達60日以上，其餘單次未達60日以上者仍不得調派：安排移工核酸檢驗（下稱PCR）且PCR結果須為陰性：如為須向勞動部申請調派許可者（如營造業），須於申請日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得向勞動部提出申請。另其他工作類別無須經勞動部許可得逕調派者，須於調派日（含）前3日內安排移工檢驗PCR，且PCR結果須為陰性，始得調派移工，又調派前應先將PCR檢驗結果送勞工局備查。

雇主應依指引辦理防疫措施：倘若移工檢測PCR確診時，雇主應善盡雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。倘若移工檢測PCR陰性，雇主調派移工仍應依指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

王鑫基局長提醒，雇主調派移工變更工作場所單次達60日以上者，如未於上開規定期限內安排移工檢驗PCR，未依規定向勞動部申請或未送勞工局備查，將依「就業服務法」第57條第4款及第68條第1項規定，處新台幣3萬至15萬元罰鍰；若違反2次以上，將廢止雇主聘僱許可及管制聘僱移工名額。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反上開防疫措施，將依仲介公司違反「就業服務法」規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。提醒雇主和仲介務必遵守相關防疫規定，共同守護移工及國人的健康。

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