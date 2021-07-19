專挑熟女使壞！假情人半年騙2.2億爽花　富婆遇假機師痛失千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局統計今年上半年假交友詐騙件數為527件，較2020年同期增加124件、增幅達23.52%，今年上半年財損金額達新台幣2億2千餘萬元，較去年同期1億2千餘萬元，增加9千多萬元、大幅增加44.03%，顯見假交友詐騙行為更加嚴重，警方發現詐騙集團鎖定熟女為主要目標，財損金額常達新台幣百萬元以上，儼然成為詐騙犯行最熱門的賺錢藍海。

▲警方統計熟女常陷入戀愛詐騙判斷錯誤匯出鉅款，案件及財損金額呈現大幅增加趨勢。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析案例、台北市一名60歲婦人，於109年10月初在網路結識一位暱稱Honest Man之網友，對方在臉書上加她好友，自稱美國籍居住倫敦、現職高級飛行員培訓機師，認識第二天就互相加入Line繼續聊天，聊了兩個月，以花言巧語迷惑婦人後，對方自稱任務結束將到台灣。

▲警方統計熟女常陷入戀愛詐騙判斷錯誤匯出鉅款，案件及財損金額呈現大幅增加趨勢。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒謊稱要購買禮物給被害人，但禮品被海關沒收需徵收印花稅，詐騙集團陸續扮演船運公司，向被害人索取鉅款，飛行員則強調要來台灣與婦人相聚，因就職合約遭公司要求繳違約金，歹徒並派車手至婦人家中取款，最後婦人花光畢生積蓄，跟兒子借錢騙局才曝光、損失金額高達1千萬元。

▲警方統計熟女常陷入戀愛詐騙判斷錯誤匯出鉅款，案件及財損金額呈現大幅增加趨勢。（圖／記者張君豪翻攝）

南投市另名50歲婦人，於110年1月初在臉書上收到暱稱「GOOD HEART」男子私訊示好，對方佯稱是美國醫生，在伊拉克當軍醫，雙方互加LINE聊天，對方稱要來台灣定居，聲稱寄了美金150萬的包裹來台灣，對方聲稱伊拉克戰火不斷，無法自行給付包裹寄送費用。

歹徒留下航空公司電子郵件要婦人與航空公司進行聯絡，航空公司要求婦人提供個人資料，要求婦人匯款給航空公司接收包裹，男友聲稱行李成功寄達，他會將支付費用全數歸還，婦人前後匯了500餘萬元，直到跟兒子討論之後才驚覺被騙。

刑事局指出，假交友詐騙的特徵就是「未曾見面、文字甜言蜜語卻無電話或視訊、提供假護照取信對方、之後以各種名目借錢、以共創美好未來當遠景」，歹徒常假冒歐美機師、醫生、軍人等專業人士，以甜言蜜語攻勢博取信任，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費，要求被害人匯款救急，警方呼籲民眾遇到網友要求匯款「就是詐騙手段」務必提高警覺、也歡迎民眾撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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