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這6國「率先解封」現況曝光！確診數都狂飆　要學會與病毒共存

▲▼英國解封，夜店。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國將在19日大解封。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情未歇，但許多國家在疫苗接種率大幅提升後，陸續嘗試鬆綁防疫社交限制，英國更是將7月19日訂為「自由日」，不顧國內Delta病毒疫情仍嚴峻，執意在當天全國大解封。 《BBC中文網》就整理了6個國家率先解封後的現況。

以色列

以色列在2月初就開始陸續取消社交限制，到了6月中，該國已經有一半以上的人口完全接種疫苗，因此外出不必再戴口罩，商店、餐廳、酒吧和電影院也全面開放，完全恢復到疫情前的生活方式。

▲▼繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩，如今再度恢復限制。（圖／達志影像／美聯社）

不過，Delta病毒也在此刻開始擴散，以色列每日新增確診數每日穩定上升，儘管因為疫苗施打率高，讓重症病患數量相對較少，但染疫人數仍在7月13日達到754例，創下4個月以來新高。

新任總理班內特（Naftali Bennett）則要求民眾學習和病毒共存，目前已恢復在室內強制戴口罩、所有入境國人都必須接受檢疫等防疫措施。

荷蘭

荷蘭在6月下旬重啟，幾乎所有的地方都不必戴口罩，政府也鼓勵年輕人多多出門消費，但確診數也因此開始飆升，儘管因疫苗緣故住院率不高，但總理呂特（Mark Rutte）也遭到抨擊，因此決定取消實施僅三週的鬆綁，到8月13日以前，重啟宵禁等防疫措施。

▲▼南韓首都圈即將升4級警戒，民眾紛紛轉往江原道束草海水浴場渡假。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓首都圈升4級警戒，民眾紛紛轉往江原道束草海水浴場渡假。（圖／達志影像／newscom）

南韓

被歐美國家視為防疫模範生的南韓，從6月開始已經打完兩劑疫苗的人，在戶外不用戴口罩，也可以舉行小型私人聚會，同時放寬餐廳營業時間。

專家當時警告，南韓放鬆的速度過快，國內大多數人都還沒接種疫苗。果然疫情在近日又重新爆發，每天確診數幾乎破千，迫使各地方政府再度收緊社交限制，在首爾的民眾晚間6時之後，禁止和超過一個人見面。

瑞典

瑞典自春季以來確診數就不斷下降，而政府在疫情期間並未頒布大量防疫社交限制，除了建議戴口罩、餐廳和體育場館限制開放時間和入場人數外，大部分依靠民眾自律來防堵病毒。

目前由於疫苗接種率提高，加上天氣逐漸變暖，確診數已大幅下降，本週將會放寬更多防疫限制，僅有大部分返回瑞典的旅客必須接受檢疫。

澳洲

位在南半球的澳洲民眾，在過去一年中享受著幾乎沒有社交限制的生活，因為政府對於防堵疫情的反應非常快，例如伯斯出現1例確診後，立刻封城5天，此舉之下讓該國確診數非常少。

▲▼澳洲雪梨,封城。（圖／路透）

▲澳洲雪梨直接封城到7月底。（圖／路透）

不過6月中旬Delta病毒入侵之後，防疫限制就不斷擴大，大城雪梨更是直接封城到7月底，但確診數量仍不斷升高，再加上澳洲有90％以上的人口沒有施打疫苗，輝瑞疫苗供貨又斷缺，這意味著大部分的澳洲人在年底前都無法接種，澳洲恐怕還要很長一段時間才能恢復正常生活。

美國

拜登政府大力推行的疫苗接種計畫逐漸看到成效，許多州陸續取消防疫限制，民眾可以不用戴口罩，商店也可重新開業。例如人口最多的加州就在6月宣布重啟，疫苗接種率超過70％的紐約也幾乎取消了所有限制。

總體來說，美國的確診數量仍低，新增病例不到今年1月高峰期的十分之一，但傳染力極強的Delta病毒也在此刻進入接種率較低的地區，隨著疫苗施打速度變慢，部分州開始呼籲民眾繼續戴口罩。不過，目前美國因新冠肺炎而死亡的幾乎都是尚未施打疫苗的病患。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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