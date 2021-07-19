畫面曝光！共軍福建外海「兩棲登陸演習」　彭博：警告台美



▲解放軍攻台主力第73集團軍演練影片，在微博引起討論。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

「美軍入台之際，就是武統台灣之時」，是陸方近來頻頻放出的消息，而過去2個月內已2架美軍軍機在台北松山機場起降，最近一次是15日美軍行政專機來台36分鐘快閃。解放軍16日在福建東部海域展開兩棲部隊演習，外界解讀是解放軍對美台「越線行為」的回應。

《央視軍事》17日在微博發布45秒影片，指解放軍攻台主力第73集團軍16日起在「閩南某海域」展開兩棲裝甲部隊實戰演練，出動多輛05式兩棲裝甲車，演練內容包括遠距離渡航、海上射擊、火力打擊、搶灘登陸等。

▼美軍機降落松山機場，隔日解放軍便展開演練。（圖／翻攝自微博）

▲美軍C-146A行政專機降落松山機場，36分鐘後起飛。（示意圖／記者李毓康攝）

根據中國海事局網站16日發布的3項航行警告，浙江台州頭門港馬頭周遭海域18日起至8月3日，展開為期2周多的軍事訓練；渤海海峽黃海北部軍事演練至8月1日；而16日至21日在東海特定海域進行實際使用武器訓練，該片軍演區域就在浙江沿岸外海，位於台灣海峽北部入口處，距離台灣最近或不到300公里。

大陸官媒《環球時報》也指出，演習地點就位於福建東部外海靠近台灣水域；福建與浙江南北相鄰。報導引述不具名的軍事專家指出，接下來還會有更多相關演習。

美媒《彭博》18日便在報導標題直接寫出演習展開時間，是《中國軍隊進行灘擊演習以警告台灣、美國》。