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《無法抗拒的他》超寫實！渣男7大特點現形　妹子努力把持仍暈船

網搜小組／綜合報導

韓劇《無法抗拒的他》近來討論度破表，各種19禁互動讓人看得血脈賁張，劇中男主享受曖昧、到處留情，讓人暈船的撩妹大法，令不少妹子相當有感，直呼根本神還原現實中的渣男阿！

最新一集Podcast《八年級生》中，主持人哈妹透露，自己也曾遇過手段很高的男生，對方非常有自信，也很積極主動，在相處過程中，更喜歡高頻率、非常親密的肢體接觸；神奇的是，就算女生躲開，也完全不會尷尬，甚至越挫越勇。

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▲《無法抗拒的他》浪漫金句盤點 。（圖／翻攝FB）

▲劇中男主超會撩，讓女主頻頻暈船。（圖／翻攝臉書／@JTBC）

然而，當女生開始暈船時，他們會有意無意劃清界線，就算有情侶之間的舉動與交流，男生也會強調，沒必要拘泥於特定關係，甚至反問「這種關係很舒服不是嗎？」

哈妹還提到，在彼此相處非常熱絡之際，男生會突然消失，就這樣音訊全無1周，在妳試圖調適心情，下定決定遠離「禍害」的時候，又繼續密集地出現在妳的生活中，像是沒事一樣，延續情侶間的互動。

節目中，哈妹也分享，兩人曾經到酒吧小酌，渣男直接在她面前撩妹，事後也完全沒發現她不爽，依舊有些親密舉動，厚臉皮行徑讓主持人控ㄅ也凍未條，怒喊「太欠揍了吧！」

▲《無法抗拒的他》浪漫金句盤點 。（圖／翻攝FB）

▲肢體接觸是基本。（圖／翻攝臉書／@JTBC）

渣男特點

●很有自信
●喜歡親密的肢體接觸，例如：摸臉、摸頭殺、摟肩擁抱、餵食、親吻...等
●非常積極主動
●被拒絕也不尷尬，所以動作都極為自然
●當到達一定程度的關係時，會開始劃清界線
●突然讓妳的生活充滿他，但又熊熊消失無蹤
●很體貼、喜歡說甜言蜜語、平時舉動也很紳士，但其實又能隱約感覺到霸道，還有支配的舉動

渣男特點實在太多了，小編按照主持人分享內容，簡單整理以上幾點。

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