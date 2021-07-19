估7縣市發陸警　有機會放颱風假？彭啟明給答案

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）分析，6號颱風「烟花」可能陸上警報的7縣市；至於被問到周五有機會放颱風假嗎？他認為，機率慢慢往下降。中央氣象局則表示，預估周三下半天發烟花海警，周四也有機會發陸警。

▲氣象局風場預報動態最新模擬周四烟花颱風動向。（圖／氣象局）



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彭啟明今在《彭博士觀風向》直播節目提到，周一、周二容易發生午後陣雨；而周三開始烟花接近琉球，外圍環流慢慢影響到台灣，此時是關鍵轉彎時間點，如果靠近琉球多一點點就不會影響台灣，如果非常接近宜蘭外海200、300公里遠的宮古島，那就糟糕、非常接近了。

彭啟明說， 預計烟花周二、周三變中颱 ，這幾天慢慢往西走，可能周五最接近台灣，北部有機會受到影響，至於雨量有多少，要看當時情境而定，預測變動性滿高的，還有修正空間。

▼彭啟明指出，如果按照氣象局這條路徑，可能周三下午發布海上警報，周四下午發布陸上警報。（圖／氣象局）

▼彭啟明認為，雙颱勢必有些干擾作用。（圖／氣象局）



彭啟明貼出氣象局上午8時的路徑潛勢預報圖，他說，如果按照這條路徑，依照作業時間流程，可能周三下午發布海上警報，周四下午發布陸上警報，以北部為主，包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園和新竹縣市。

彭啟明表示，在南海的查帕卡颱風，勢必和烟花有些干擾作用，兩者變成一個低壓環流 ，查帕卡也可能替中南部帶來一些水氣，預期這周到下周天氣都不穩定。

有網友問到，可以期待周五放颱風假嗎？彭啟明回答，按照氣象局最新這路徑「擦邊」情況下，的確機率沒那麼高，機率是慢慢往下降。

▼雙颱暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

對於雙颱未來動向，氣象局指出，烟花將於周四至周六影響台灣，大致以偏西角度朝台灣北部海面靠近，預估周三下半天發海警，周四也有機會發陸警；至於上午生成的查帕卡颱風，未來將先朝廣東陸地移動，是否跟烟花產生「藤原效應」，要有先決條件存在。

氣象局分析，由於查帕卡會先移動至廣東陸地，強度會減弱，之後再回海上重整結構，所以第一關鍵就是查帕卡要先維持颱風強度；到時候要再觀察查帕卡跟烟花相對位置距離，才會決定雙颱是否有牽引的狀況，目前不確定性仍大。