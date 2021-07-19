法拉利與機車相撞驚悚直擊！騎士噴飛「空中轉一圈」重摔

記者楊熾興／桃園報導

19歲宋姓騎士21日晚間沿桃園市中壢區忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑似未禮讓右方來車，與27歲姚姓男所駕法拉利超跑碰撞，宋男直撞前擋風玻璃被噴飛在空中轉一圈後摔下，造成手、腳多處受傷，超跑擋風玻璃則留下大片蜘蛛網裂，保桿和葉子板損壞。有網友表示，維修至少1到2百萬，肇責7:3也會吐血。

▲機車與超跑撞擊瞬間，騎士遭噴飛重摔。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲法拉利被撞留下擋風玻璃大片碎裂蜘蛛網。（圖／桃園警分局提供）

有網友在臉書PO文「在自家門口可以看到法拉利出車禍」，警方調查為宋姓騎士在昨晚21時16分許，沿忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑似未禮讓右方來車，與行駛福德路往成章一街方向之姚男所駕自小客車駕駛發生碰撞，造成宋男手、腳受傷。

▲▼機車與超跑相撞，車頭也嚴重受損。（圖／記者楊熾興翻攝）

撞擊當下宋男噴飛至法拉利擋風玻璃後、空中轉一圈再重摔，機車也到撞到車輛的葉子板和保險桿，並造成機油漏一地，雙方駕駛經警方實施酒測，皆無飲酒，網友則回，「這個不便宜」、「維修1-200萬」、「這個肇責7:3的話也會吐算血」。

▲民眾PO文在自家門口可以看到法拉利出車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

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