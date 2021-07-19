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14年前變態性侵高中女...他尾隨短裙女進公寓　撲倒侵犯不成搶哀鳳

▲▼無業康男向偉女謊稱朋友住樓上，進入公寓後推倒她並噴辣椒水搶奪手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無業康男向偉女謊稱朋友住樓上。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名女子返回公寓住家時，遇到一名男子表示要上樓找朋友，於是尾隨女子上樓，突然用力將她推倒，企圖性侵；女子強力反抗，遭他朝臉部噴灑辣椒水，強搶iPhone 11手機後快步逃離現場，警方獲報調閱監視器，循線逮捕14年前曾犯下性侵案的男子，訊後依強盜、傷害罪送辦。

據了解，無業的33歲康姓男子18日上午10時許，在板橋區大東街遊蕩，見31歲穿短裙的偉姓女子獨自拿鑰匙打開一樓公寓大門，準備返回租屋處，見色心喜，跑上前向偉女表示「我朋友住樓上，聯絡不上他」，順勢進入大門尾隨她上樓。

▼進入公寓後推倒她並噴辣椒水搶奪手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無業康男向偉女謊稱朋友住樓上，進入公寓後推倒她並噴辣椒水搶奪手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在偉女沒有防備之下，康男用力將她推倒，企圖想要侵犯她的身體，但她強力反抗，大聲尖叫，康男嚇到，立即拿出預藏的辣椒水，猛噴她臉，偉女完全無力反抗，任由他搶走iPhone 11手機；康男得手後立即跑離現場，搭計程車逃逸。

警方獲報立即調閱監視器，發現康男原本騎乘機車，為躲避追查才改搭計程車，循線在他板橋住處將他逮捕，他坦承缺錢花用，見女子柔弱可欺，才會下手行搶，訊後依強盜、傷害罪移送新北檢偵辦。

據悉，康男2007年在新竹當兵服役時，與女友不睦，休假返家後飲酒澆愁，深夜騎機車閒晃時，尾隨17歲女高中生進入她家中，不管她父母在房間熟睡，掐脖性侵，強迫口交、肛交，半小時得逞4次，期間少女姊姊撞見，更差點也遭毒手，康男被判刑15年，2019年假釋出獄，此次再犯下強盜、傷害罪，將加重其刑。

他奶奶的美麗小秘訣

▼無業康男在板橋街上遊蕩尋找目標 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼無業康男向偉女謊稱朋友住樓上，進入公寓後推倒她並噴辣椒水搶奪手機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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