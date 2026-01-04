神明也在看！小港廟會停車場變格鬥場　陣頭推擠爆大亂鬥

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄小港區昨（3）日深夜驚傳暴力衝突，大平路一家餐廳停車場原本是神轎與信眾的溫馨休息區，沒想到疑似因「走路太擠」爆發口角，數名壯漢竟在神明面前大打出手，現場髒話滿天飛，原本莊嚴的遶境瞬間歪樓變成街頭格鬥賽，嚇壞路過民眾，警方獲報後進行偵辦，循線將兩名涉嫌的男子帶回，雙方雖互不提告，但仍依社維法送辦。

▲▼小港廟會停車場發生陣頭推擠鬥毆 。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

網路昨晚瘋傳一段影片，畫面中這起衝突發生在3日晚間9時34分，當時各大陣頭正頂著寒風在停車場休息，不料人潮擁擠，雙方信眾在行進間發生肢體碰撞。原本只是碎念幾句，沒想到火氣越燒越旺，雙方從叫囂演變成拉扯推擠，現場亂成一團。

所幸旁邊的信眾還算清醒，眼見事態擴大，趕緊衝上前將鬥毆人士拉開。警方獲報後出動快打部隊趕往現場，雖然抵達時大隊人馬已經散開，沒有造成人員受傷，但火爆氣氛已讓當地住戶飽受驚嚇。

小港分局獲報展開調查，迅速鎖定涉案的宋男（57歲）及余男（44歲），兩人今（4）日凌晨1時被傳喚到案，雖然兩人酒醒後發現事情大條，雙方互看一眼「心虛了」不願提告。

警方強調，儘管雙方和解，全案後續仍依《社會秩序維護法》互相鬥毆罪嫌裁處。