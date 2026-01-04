算塔羅牌曝「小二就遭大哥性侵」！親人阻提告：手心手背都是肉

▲台東女子小時遭大哥性侵多次，12年後因塔羅占卜終於鼓起勇氣提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名女子小萍(化名)從小學2年級，就遭大她6歲的大哥侵犯多次，直到她搬離家後，偶然找朋友算塔羅牌，經朋友詢問是否遭家中長輩侵犯，小萍才哭著吐露遭哥哥性侵，並報警處理。全案由台東地院審理，因大哥侵犯念小學的小萍時，自己也尚未成年，因此部分犯行移送少年法庭審理，另一次大哥在小萍國中時意圖性侵，則依大哥犯乘機性交未遂罪，處3年徒刑。可上訴。

判決指出，小萍因心情沮喪，找朋友幫忙算塔羅牌，沒想到接連抽到塔、死神和惡魔，以及代表家庭的牌卡，朋友詢問家庭內是否有長輩對她做出不正當的侵害，小萍才崩潰吐露從小學就被哥哥侵犯，並決定讓隱忍12年的創傷有個結果，前往警局報案。

小萍證稱，她小時候和大哥同房睡大通鋪，第一次被大哥性侵時，她才念國小二年級，接著小四時又再度於房內被大哥性侵。另一次在她升上小學五、六年級時，因將功課忘在學校，媽媽叫大哥載她回學校拿，大哥就要求「讓我用一次才願意」，而她被哥哥打過不敢反抗，再度被性侵得逞。最後一次就是在2017年她唸國二時，當時她和大哥已分房睡，大哥一闖進她房間就脫掉雙方褲子想侵犯，她驚醒怒喊「可以不要再這樣嗎？」大哥才收手跑掉。

法官認為，小萍提告時，媽媽、二哥都傳訊表示「我很想站在妳那邊，可是爸爸媽媽他們有的時候沒錢要跟哥哥借，我沒辦法再替妳說話」、「妳真要報復把他當搖錢樹，我只能建議這樣」，家人不但要求小萍撤銷告訴，甚至情勒「不是不幫你，但手心手背都是肉」、「是想讓我累死，沒錢，生意又不好，全壓在我身上」、「我都想哭了」、「如果他被關之後，妳心裏會好過嗎？」

▲女子好不容易提告，家人卻以「沒錢」等理由不支持，讓她更崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

而小萍承受巨大壓力，也崩潰向二哥表示等結案就想輕生，更絕望認為「反正我知道我永遠也走不出來，我活著的每一天都很像在地獄」，判定小萍並不會憑空捏造家內性侵，且也是因偶然接受占卜，見占卜結果意外符合自身經歷，才揭露遭性侵。

另外，媽媽在審理時也作證，她曾在小萍小學5年級時，看到大兒子在大通舖壓在小萍身上，有磨蹭類似性交的動作，以及小萍因不禮貌，被父親打巴掌教訓時，突然崩潰哭著說「你都不知道哥哥有對我怎樣」，並排斥哥哥接送她等情，都和小萍遭侵害情節相符。

法官指出，大哥的律師雖辯稱，最後一次大哥脫下雙方褲子，可能在跟妹妹玩笑、嘻戲，然而大哥當時已年近20歲，應知男女有別，不可能以脫褲子當成遊戲玩耍，判定哥哥犯強制性交未遂罪，犯後又未取得妹妹諒解，沒有悔意，審酌他擔任消防管道安裝工人、月收入約3萬5000元等情，判處大哥3年徒刑。可上訴。

另小萍指控在小學被大哥性侵3次的部分，因大哥犯罪時還未滿18歲，則移至少年法庭審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。