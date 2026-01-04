　
社會 社會焦點 保障人權

高雄狼官性侵少女！衛生局竟「封口半年」　李雅靜要局長下台

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，從公家機關系統中篩選出未成年少女誘騙性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴，並依法求刑10年6月。高雄市議員李雅靜痛批，衛生局封口半年像沒事一樣，「出事就蓋牌」就是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責。

根據起訴內容，高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

▲▼高雄市議員李雅靜。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員李雅靜轟「衛生局封口半年」，要求局長黃志中下台負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

市議員李雅靜怒轟，社會安全網淪為「選妃狩獵網」，直言這案件太噁心、太離譜了，這不只是失職，這是罪大惡極的犯罪！高雄市衛生局心理衛生中心的執行秘書，一個本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞。

李雅靜批評，這是什麼荒謬的世界？這就是市府引以為傲的社會安全網嗎？根本是全面崩壞的「社會狩獵網」，而更讓她火大的是衛生局的態度，案子去年6月發生，被害人報案了，衛生局8月解聘了人，就全面封口整整半年。

她質疑衛生局像沒事發生一樣，沒有對外說明、沒有檢討內控，如果不是現在檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？這種「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，你們的沈默，就是在縱容下一匹狼出現。

李雅靜點名黃志中局長，還有臉坐在局長位置上嗎？從之前的毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到現在發生這種駭人聽聞的性侵案，還要置身事外嗎？她公開質疑，電腦系統權限被濫用，進行大量的異常個資查詢，後台竟然沒有警示機制？加害人大量查詢個資，還有其他受害人嗎？衛生局的因應措施呢？出事只想著封鎖消息，不想對市民交代？

李雅靜強調，這是結構性的崩壞，不是一句「遺憾」就能了事的，她嚴正要求，衛生局長黃志中立刻下台負責，「你的無能與縱容，已經讓高雄的孩子置身險境。市府如果不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應！ 這件事，必須追究到底！絕不容許悲劇被輕輕放過」。

高雄市衛生局先前針對此案回應，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

