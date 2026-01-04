大咖歌后跟風「台上轉身吃葡萄」！她嗨曝求脫單：成熟等摘

▲歌后戴愛玲在台東跨年演唱會舞台上，邊唱歌邊吃葡萄，被粉絲捕捉下趣味畫面，引發網友熱議。（翻攝自ig/_princess.ai）

近期網上瘋傳一項神奇儀式，「跨年吃12顆葡萄」能轉運、求脫單，不僅帶動民間熱潮，連歌后戴愛玲也在台東跨年演唱會上效仿，當場轉身開始吃葡萄，讓現場觀眾目瞪口呆，也引發網路熱烈討論。

跨年吃葡萄成流行 賣場葡萄竟缺貨？

「12顆葡萄轉運法」在台灣年末跨年期間大受歡迎，不少民眾會跟著鐘聲吃葡萄、許願，講究在36秒內吃完12顆。這股風潮也帶動葡萄銷量，有賣場甚至出現葡萄短缺的狀況。網友分享自己會邊敲鐘邊吃葡萄，強調「吃的時候要認真許願」，希望新的一年順利脫單或轉運。

戴愛玲跨年舞台吃葡萄 粉絲笑翻

在台東跨年演唱會上，戴愛玲在演唱途中轉身吃葡萄，被觀眾捕捉到並拍下照片，有人留言：「在台上偷吃葡萄也太好笑了吧！」戴愛玲則幽默回應：「有人跟我一樣在跨年吃了12顆葡萄嗎？」並補充：「葡萄已成熟了，等女來摘了啦！」她也向粉絲保證，「下台馬上吃掉」，不少人拍下她吃葡萄的畫面分享到社群。

為何瘦身？戴愛玲透露靠運動

除了跨年趣事外，有網友好奇戴愛玲身形維持得宜，她表示瘦身主要靠運動，與吃葡萄無直接關聯，並未透露特別飲食祕訣。

跨年吃葡萄到底有用嗎？網友意見兩極

這股「跨年吃葡萄」風潮也引起不同看法。有網友認為這只是趣味儀式，增加跨年的歡樂氣氛；也有人覺得過度追求「轉運」容易造成心理負擔，甚至笑稱「吃不完就要倒霉？」。無論如何，每年年底都能看到民眾、網紅與歌手們跟風這個有趣習俗。



