社會 社會焦點 保障人權

網紅韓璟被騷擾　噁男竟是台中警！二次提告+聲請保護令

▲▼網紅韓璟對一名台中員警提告跟騷並聲請保護令 。（圖／翻攝韓璟臉書）

▲網紅韓璟對一名台中員警提告跟騷並聲請保護令 。（圖／翻攝韓璟臉書）

記者陳以昇／新北報導

網紅韓璟（本名韓依璟）是前立委鄭運鵬的助理，也是網紅「視網膜」的經紀人，2025年3月，她向警方報案指稱遭台中一名警察長期私訊及寄送禮物等騷擾行為，之後卻沒有下文，昨天她再度到三重分局報案，進行二次提告，警方後續以「跟騷法」受理。事後韓璟發文表示，由於對方沒有實際碰面接觸，不能提告「性騷」，警方後續也協助聲請保護令並函送新北地檢署偵辦。

網紅韓璟2025年3月間，在社群貼文「我常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，這件事情大概也持續一兩年了。訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」、「更誇張的是，經過我的調查後，發現這個人是一個在職中的警察」。

同年年底，韓璟再次貼文，「今年3月多的時候我去警局報案，雖然他沒有對我造成什麼實質困擾，但因為他直接把禮物親送到我朋友的公司登記地址使我朋友恐慌，我只好去報案。大概幾個月前，我好奇的詢問進度。原本我報案的單位跟我說因為對方是其他縣市的員警，所以這件事情就被交給外縣市處理，他們沒有管轄權了也不知後續。」

昨天（2026年1月3日），韓璟再度到轄區三重分局報案，「針對長期騷擾我的員警，進行二次申訴與正式提告。結果負責的派出所跟我說，長官說因為對方『只是』長期私訊＆寄東西給我，並沒有『實際碰面接觸』，所以我不能告他（性騷擾）」後續警方依跟騷法受理。」

三重分局長泰派出所所長表示，本所已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議，以保障當事人權益。

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

