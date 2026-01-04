快訊／開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市長初選倒數，昨日舉行電視政見發表會後，候選人立委林岱樺今（4）日一早隨即展開「車掃」行動，走入街頭巷弄，親自回應民眾熱情的支持與加油打氣。林岱樺在出發前特地提到「狼高官性侵少女案件」，公開向可能隱藏的其他受害者喊話出面，她會站在身邊，陪伴走完這一程。

▲禽獸高官性侵少女，林岱樺籲其他受害者出面。（圖／記者吳世龍攝）

為回應市民熱烈支持，林岱樺今日展開車掃行動，一早從仁武服務處出發，她在出發前公開對近日高雄爆發衛生局狼官性侵少女案發表看法，她說，前幾天高雄發生涉及少女重大性侵案件，這是社會安全破口出現重大警訊，對任何一個城市來說都是嚴肅的事情。

林岱樺強調，她最在意的是，是否還有備受傷害而不敢走出來、因害怕默默承受恐懼的人，她想藉著今天出發前對若還在默默承受、不敢走出來的朋友們喊話，「妳不會是單獨的，不會是孤單的，岱樺會願意陪妳走完這一程，站在妳旁邊。」

林岱樺重申，初選固然重要，但市民的安全跟尊嚴比任何事情都更重要，這是她在出發之前要表達對這案件的關心。而這也是案件爆發後，在4位初選戰將中第一位公開發表評論跟呼籲的候選人。

▲▼林岱樺今日展開車掃。（圖／記者吳世龍攝）