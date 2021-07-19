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花蓮展開Moderna+AZ清零計畫　籲鄉親不要放棄接種權益

▲▼衛生局長朱家祥表示，目前正針對1至8類接種族群進行「Moderna+AZ清零計畫」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥表示，目前正針對1至8類接種族群進行「Moderna AZ清零計畫」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮18日零確診，縣府，秘書長張逸華於當天下午的防疫記者會中表示，花蓮縣疫苗接種覆蓋率漸增，同時也展開疫苗清零計劃，他也鼓勵所有符合資格之鄉親踴躍預約接種，保護自身健康。

張逸華說明，截至7月18日13：00止，花蓮縣疫苗覆蓋率為24.2%，全國覆蓋率為20.9%，高於全國覆蓋率。雖目前疫情趨緩，但為提升自身抵抗力，張秘書長呼籲所有符合資格之鄉親前來接種疫苗，任何疫苗皆有保護力，請鄉親重視自身權益。

▲▼衛生局長朱家祥表示，目前正針對1至8類接種族群進行「Moderna+AZ清零計畫」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥針對全國疫苗意願登記平台1922進行說明，花蓮縣疫苗接種覆蓋率近日均高於全國約4個百分點，朱局長呼籲符合接種資格之鄉親盡快預約，以提高自身抵抗力，花蓮縣目前針對1至8類接種族群進行「Moderna+AZ清零計畫」，目前清零計畫於7月19日開始，請符合資格之鄉親於電話專線預約接種。

▲▼衛生局長朱家祥表示，目前正針對1至8類接種族群進行「Moderna+AZ清零計畫」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對規定施打之族群接種第二劑Moderna疫苗的間隔時間調整。

目前花蓮縣政府也針對第5-2類對象進行清零專案，包含：居家式、社區式長照機構、身障、保護性服務社工、直接服務人員、照服員及服務對象等，請於7月19日至23日期間，請上述符合資格之民眾，於社會處通知後於指定時間之指定衛生所接種。

朱家祥也針對Moderna規定施打之族群接種第二劑之規範進行說明，目前第一類對象、國籍航空機組員及孕婦之第二劑Moderna疫苗，維持於間隔28天後接種；18)，日中央流行疫情指揮中心亦公告第二、三類接種對象之第二劑請至13鄉鎮市衛生所預約接種，直至疫苗用罄。

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