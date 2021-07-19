陳時中點出「解封關鍵目標」　達標擬提早宣布26日降級

▲指揮官陳時中指出，台灣檢測陽性率已遠低國際觀察標準。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心截至18日下午5時最新統計，全國逾826萬人完成意願登記，而指揮官陳時中表示目前整體疫情控制穩定，每天篩檢4萬至6萬人，陽性率已來到遠低於5％國際警戒值的0.06％，接下來降級考量不以清零為目標，而是以「可控制疫情為主」，若疫情穩定，擬提早宣布726後自三級警戒降級。

陳時中18日表示近2至3周，檢驗陽性率再從0.1％降至0.02％、0.04％和0.06％不等，在每日檢驗4萬至6萬人的範圍下，陽性率算是相當低。綜觀國際觀察陽性率以5％為標準，台灣已落在遠低於此的0.06％以下，但陳時中也說目前沒有很明確的數字表明社區沒有無症狀感染者，需要多作觀察，「我們也計畫做相關研究，稍微探討一下。」

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陳時中坦言其他縣市疫情穩定，但雙北社區傳播持續，加上居住環境等條件較複雜的關係，要完全清零很困難，因此降級不以清零為目標，以「可控制疫情」為主，726降級可能性就高。

指揮中心疫苗施打預約系統第三輪意願登記，截至18日下午5時為止，共862萬4621人登記，其中同時登記AstraZeneca/Moderna人數來到427萬4930人，占總登記人數49.57％，重新選擇AstraZeneca疫苗的人數共119萬9562人，累計願意打AZ的人數已經過半。