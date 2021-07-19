陳時中：要我講疫苗價格居心叵測　他435字批：台積電鴻海都公開

記者黃翊婷／綜合報導

對於是否能公開疫苗價格，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，現在問價格或要求公布價格的，「我都講這有點居心叵測」。國民黨立委賴士葆則在臉書PO文直指，聽到陳時中的回答一時不太敢相信自己的耳朵，「其他國家的疫苗價格都是公開的，台積電、永齡採購的疫苗價格也是公開的，為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？」

▲陳時中認為，現在要求他說出疫苗採購價格，都有點居心叵測。（圖／指揮中心提供）

國民黨質疑疫苗採購預算編67億，卻只花10億元，其餘款項用途不知去向。有媒體在18日的記者會上問及疫苗採購價格到底要在何種契機下才會對外公布，陳時中回應，這已經講過很多次了，「現在問我價格、要我講價格的，我都覺得有點居心叵測。」

陳時中強調，疫苗價格屬雙方保密項目，合約也寫得清清楚楚，如果破壞保密事項，就會影響合約有效性與進貨時程，現在疫苗一直都是賣方市場，台灣防堵疫情，疫苗覆蓋率也是一大重點，希望不要因為價格讓進貨受到干擾。

▲總統蔡英文曾PO文感謝台積電、鴻海合買1000萬劑BNT。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

不過，國民黨立委賴士葆18日在臉書PO出一篇435字的文章並表示，聽到陳時中說「叫我講價格的，我都認為居心叵測」，一時不太敢相信自己的耳朵，甚至懷疑台灣到底是不是真正的民主國家，「主計總處都已經說明疫苗採購不屬於機密預算，但是陳時中堅持將疫苗採購列為保密，不肯攤在陽光下，這樣有沒有違法，這是可受公平（評）的。」

賴士葆認為，公開疫苗價格不困難，而是願不願意和心態的問題，疫苗帳上花費67億元，6月底前到貨10億，可能預付的款項也在10億元左右，那還有40多億元花到哪裡去了，「給高端、聯亞多少？還是預付款凱子一樣給得太高？為什麼不能問、不可說？」

賴士葆直指，「其他國家的疫苗價格都是公開的，台積電、永齡採購的疫苗價格也是公開的，為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？」甚至質疑監督力量是居心叵測，「這樣玷汙台灣的民主，有點鬧世界笑話了。」

▼賴士葆臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）