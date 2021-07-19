王浩宇建議發五倍券：今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應

▲王浩宇提議發放五倍券。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

行政院擬再發振興券救餐飲業，最快本週就會開會討論。前桃園市議員王浩宇17日曾在臉書PO文提議，「今年可以考慮五倍券」，自9月1日起讓民眾用1000元換5000元的券，但前期視疫情控制得宜，而且不能發放現金、應規定使用期限，「才能在今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應，彌補疫情造成的傷害。」

對於是否發放振興券刺激國內消費經濟，王浩宇17日在臉書PO文詢問大眾的意見，他提到，「今年可以考慮五倍券。如果疫情控制得宜，9月1日起讓民眾用1000元買5000元的券，然後用到年底。一樣不能發現金、一樣要限期使用，才能在今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應，彌補疫情造成的傷害。大家覺得該怎麼做？」

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▲全國三級警戒餐廳禁止內用，嚴重衝擊餐飲業。（圖／記者李毓康攝）

網友們看完王浩宇的提議，紛紛留言表示，「還沒打完疫苗我覺得先不要發，上次發三倍券各地人群都暴增，瘋狂買東西」、「我推打完兩劑才能領，才有不只刺激經濟的效果」、「我的想法也是來個五倍券」、「盡力而為，不要留太多債務給年輕人就可以」。

王浩宇18日再次於臉書PO文提及振興券與紓困金，他進一步解釋，這是兩筆完全不同功能的預算方向，個人支持紓困發放現金，而且要盡量讓每個人都有機會領到，畢竟現在還有很多人沒有受到照顧，「但是振興的部分，為了避免被存起來，能夠真的流入市場產生經濟的效應，必須要用發券的方式，確保資金可以流入市場。」

▼王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）