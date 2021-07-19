「喔熊」聯名商品進軍海外　阿聰師小芋仔出國拿大獎

▲疫情拼生存，阿聰師小芋仔出國拿大獎。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

具有「食品界米其林」美名的International Taste & Quality Institute國際風味評鑑，日前於比利時布魯塞爾完成評選，台中大甲糕餅業者以「小芋仔」榮獲二星美味殊榮，而業者為感謝日本多次捐贈疫苗台灣，也直送500盒糕餅給日本感謝相挺。另外，交通部觀光局與榮獲台中十大伴手禮首獎的「寧菠小館」合作，推出「喔熊系列」聯名美食，封櫃啟運外銷香港，盼在疫情期間拚商機。

雖然三級警戒國內消費幾近停滯，但業者仍努力拼生存。台中大甲名店阿聰師今年報名參與國際風味評鑑獎，店內的「小芋仔」經由200多位來自米其林星級餐廳的侍酒師和廚師評審團評鑑，拿下榮獲「Superior Taste Award風味絕佳獎章二星美味」，阿聰師也宣布推出新品「阿聰師的流芋」，以台灣原生芋頭為造型，搭配新的芋頭製作工法，希望博得消費者青睞。

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交通部觀光局參山國家風景區管理處則藉由「喔熊」知名度與業者聯名商品進行海外行銷，代理處長曹忠猷表示，目前已經有9家中彰觀光圈業者與參山處合作開發喔熊聯名商品，品項橫跨太陽餅、雨傘、咖啡、梨山茶、白米、芋頭酥、珍奶、藍白拖等農特產與伴手禮，而這次也是喔熊聯名商品首批進軍海外市場，將在香港荃灣「千色百貨」及油麻地「永安百貨」等著名通路5處專櫃販售，近期參山處將持續協助觀光圈伴手禮、農特產及各類美食業者，一起到香港聯合展售。