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他打莫德納「第2劑」全身劇痛…吞4顆止痛藥掛急診：副作用太扯

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO接種莫德納疫苗第二劑，因副作用痛到去掛急診。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

擔憂AZ疫苗可能造成血栓的副作用，不少人選擇接種莫德納疫苗。對此，一名網友分享接種莫德納第二劑後的情況，表示自己全身上下劇痛，尤其是注射部位跟後腰，吃了4顆止痛藥都無效，最後只能掛急診求助。

該名網友PTT發以「疫苗副作用也太扯」發文，表示他6月19日接種第一劑莫德納疫苗，於7月17日下午接種第二劑，但他18日睡醒覺得手非常痛，因此吃下第一顆止痛藥繼續昏睡。

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「醒來世界完全不一樣」原PO說，他感覺身體忽冷忽熱，全身上下都劇痛，尤其是注射部位跟有舊傷的後腰，整個人只能像蝦子一樣蜷縮在床上。沒想到，原PO接連再吃3顆止痛都無效，最後忍不住去北部某醫學中心掛急診，付錢拿藥才回家休息。

▲▼莫德納與AZ疫苗比較表。（圖／翻攝台大醫院）

▲莫德納與AZ疫苗比較表。（圖／翻攝台大醫院）

網友看完紛紛留言，「兩個月後換老人打莫德納不知道會怎麼樣」、「我連一劑都沒有，忌妒噓」、「az，也是超痛苦躺床一天了」、「我昨天下午3點半打完，12小時後施打部位疼痛，16小時開始發燒，今天一整天像被車撞一樣，給你參考」、「身邊朋友都有舊傷復發的副作用」。

但也有人說，「體質問題！我朋友打莫德納說完全沒感覺」、「mRNA本來就這樣，已知副作用」、「痛得要死能發文耶」、「副作用本來就是你看醫生也沒用」、「痛過今天就好了，又不是長時間」、「副作用換保護力囉，撐過去就是賺」。

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