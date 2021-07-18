黃子哲爆陳政聞「不戴口罩的慣犯」　要求蘇貞昌查明

▲陳政聞。（圖／翻攝陳政聞臉書）



記者黃巈禾／台北報導

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被爆在微解封群聚聚餐，他解釋帶著老婆和女兒住宿，並不在群聚的場所用餐。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，陳政聞是不戴口罩的慣犯，行政院長蘇貞昌應一併查明。

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」13日被爆出，微解封首日違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒，其中一人正是陳政聞。陳政聞澄清，帶著老婆和女兒到牡丹villa住宿，因為是微解封第一天，但所謂餐廳的群聚，他不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定。

對此，黃子哲18日在臉書表示，雖然陳政聞解釋只是帶妻小渡假，沒參加聚餐，脫口罩只是口渴喝水，但疑點重重，與流出的檢舉照片也有出入，且從多張過去的公開照片來看，似乎是「脫罩慣犯」，經常性的不戴口罩。

▲黃子哲指出，今年4月21日，陳政聞出席「香港人移居高雄諮詢座談說明會」時沒戴口罩。（圖／翻攝黃子哲臉書、行政院南部服務中心官網）

黃子哲指出，陳政聞從2019年4月起擔任行政院南部辦公室執行長，在該官網上放了不少開會或視察等照片，其共通的特點是，鮮少戴上口罩，例如今年4月21日，一場由高雄市政府與行政院南部聯合服中心及相關部會，聯合舉辦的「香港人移居高雄諮詢座談說明會」，可以看到會議室裡滿滿的與會者，幾乎每個人都乖乖戴上口罩，但陳政聞在台上講話時，卻把口罩脫掉置於桌上，與坐在隔壁的人，中間既無隔板防護，也沒維持應有的社交距離，恐已違反規定。

黃子哲認為，雖然當時還沒提高防疫警戒，但社交指引必須維持室內1.5公尺、室外1公尺的規範，早已公布施行，況且該場記者會除了特定的官員外，還有許多「不特定」的與會者如香港朋友，現場看來擁擠，陳政聞不戴口罩，即使只是在致詞時脫罩，恐怕都是違反規定，其他如5月5日他接待中衛發展中心的訪客、以及同日藤枝國家森林遊樂園的會勘，也都是應戴而未確實戴上口罩。

▲黃子哲指出，陳政聞多次沒戴口罩。（圖／翻攝黃子哲臉書、行政院南部服務中心官網）



黃子哲說，陳政聞與友人是否有違反防疫規定「餐廳禁止內用」、「 室內5人」 等，屏東縣政府當然必須勿枉勿縱，但陳政聞是行政院內的高官，7月13日並非假日，他是否有請假前往、有無說謊、之前是否違規不戴口罩，蘇貞昌也必須一併查明，給國人一個清楚的交代。

陳政聞18日晚間發出聲明請辭。行政院發言人羅秉成表示，秘書長李孟諺已接獲陳執行長請辭，並已向行政院長蘇貞昌報告；而李孟諺秘書長表示，政院將准予辭職，書面辭呈等相關行政程序將依規定辦理。

羅秉成表示，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，蘇貞昌特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。