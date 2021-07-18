牡丹灣villa群聚傳「特權喬裁罰名單」　 屏縣府：有違規一定罰

▲牡丹灣VILLA群聚用餐 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央宣佈微解封後，屏東縣「牡丹灣villa」在13日微解封首日傳出違規群聚用餐事件，縣府接獲檢舉後派員前往稽查，針對餐廳容留5人以上聚集，違反傳染病防治法事證明確，業者當天意見陳述時亦自承疏失，先予告發，至於個人部分將分別要求說明後依法裁處。並重申絕無民意代表介入關切情事。「有違規，一定罰」！

▲縣府稽查。

縣府交通旅遊處表示，7月14日接獲1999專線民眾檢舉，前一日有十餘人在牡丹灣餐廳違規聚集餐敘，隔日派員前往稽查，據業者表示，當日全館登記入住旅客總計有26位，部分住客確實借用餐廳自行料理聚會，坦承有管理疏失，該處已據此向屏東縣衛生局舉報業者違反傳染病防治法。

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被爆也涉違法群聚，對此陳政聞表示，他確實帶著老婆女兒到牡丹villa住宿，因為是微解封第一天，但他要澄清，所謂餐廳的群聚，他不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定。

由於陳政聞位居行政院高位，事發後地方上也傳有「高層」關切此事，甚至有民意代表要縣府對於裁罰名單「要調整一下」，縣府交通旅遊處對此指出，根據業者提供的26位住客名單，將請當事人說明是否參與餐敘，釐清實際參與人數後依法舉報裁罰，只要查有實據，一定會罰，且到目前亦無任民意代表關切「要求調整名單」情事，請外界勿任意揣測。

►Her今天推出「VORNADO沃拿多7吋循環扇」原價2680元，特價2580元