洗頭沒吹乾！7歲女童頂濕髮出門玩…隔天竟面癱　醫曝恐怖後果

▲洗完頭沒吹乾，後果不堪設想。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

天氣炎熱，許多人都躲在冷氣房裡，但是要注意冷熱交替，否則身體可能會出問題。大陸廣西南寧一名男童因平時喜歡戴掛脖式小風扇，睡醒後卻發現自己「面癱」，出現局部痙攣情況，沒想到在鄭州也有類似案例，引發討論關注。

據了解，7歲女童洗完澡後頭髮沒有吹乾，就騎著玩具車出去玩，結果隔天竟然得了面癱，「一半臉是不一樣對稱的」。顏面神經麻痺又稱「面癱」，主要症狀為患側臉部表情肌癱瘓，口眼歪斜，額紋消失，不能蹙額顰眉，眼睛不能閉合或閉合不全，依照損傷的部位不同，分為中樞性面癱和周圍性面癱。

中樞性病變位於面神經核以上至大腦皮層之間的皮質延髓束，通常由腦血管病等引起，還可能半有語言障礙、半身癱瘓、麻木等症狀；周圍性面癱又稱顏面神經麻痺或貝爾氏麻痺，是最常見的顏面神經疾病，大概佔面癱70％以上，可能因莖乳突孔的神經非特異性症狀導致，一般預後良好。

▲醫師提醒要避免冷熱刺激。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

醫師指出，因為天氣炎熱，人體容易出汗，毛孔處於開放狀態，長時間吹風會造成血管劇烈收縮，長時間收縮之後會導致顏面神經局部的腫脹受壓，引起顏面神經麻痺。這樣的病例主要出現在夏、秋季，季節交替的時候，因為冷熱刺激原因，來醫院就診的病人也變多。一旦出現面癱情況，要及時就醫。若要避免面癱，首先要提高自身免疫力，減少冷熱刺激性的空氣，比如說洗冷水澡，一定要多注意。

消息曝光後，引起網友熱議，「洗完頭髮記得吹乾」、「天啊，不吹頭髮還有這結果」、「唉，親身經歷，洗後沒吹乾，吹了空調後面癱，現在還有後遺症」、「一定要吹乾頭髮再睡覺或出門喔」、「夏天切記不能貪圖風扇」、「以後要注意了」。

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