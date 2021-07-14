泰國疫情大失控！男主播報新聞情緒崩潰...攝影棚內痛哭

▲泰國男主播播報疫情新聞，難過到淚灑攝影棚。（圖／翻攝自bright_ch3 IG）

圖文／CTWANT

泰國新冠肺炎疫情從今年4月以來出現失控局面，本月10更創下單日新增死亡91例的新高紀錄，疫情發展令人憂心，許多人也因為疫情蔓延，出現許多令人心碎的憾事。《泰國第3電視台》（Channel 3）的一名男性新聞主播，因為播報太多疫情期間的人間悲劇，難忍悲痛情緒，趁著進新聞的空檔，脫下口罩痛哭，場面令人鼻酸。

《泰國第3電視台》一名女主播，本月13日透過IG發布影片，公布電視台內一名男主播，在主播檯上，趁著播報空檔低頭痛哭，不停拭淚，隨後才強忍傷痛，力圖振作把口罩拉上繼續工作。

▲男主播崩潰過程被拍下。（圖／翻攝自bright_ch3 IG）

而這位男主播之所以哭得這麼傷心，是因為他稍早播報了一系列讓人心碎的當地疫情新聞。包括一名6旬婦人，懷疑自己被丈夫傳染新冠，檢查後才發現她真的出問題，但當地醫院聲稱沒病床，最後只能讓婦人回家等死。還有一名9歲女童，母親在等待採檢期間病逝，後來女童被送去給父親照顧，但這才發現爸爸也已染疫住院，讓小小年紀的她孤立無援。

而泰國當地的新冠疫情非常嚴重，從今年4月開始就急速增加，7月以來，更是日日新增近萬人確診，死亡數也屢創新高，根據最新統計，泰國已累計至少35萬人確診，超過2800人染疫死亡，疫情至今仍在高峰，還沒有看到緩和趨勢。

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