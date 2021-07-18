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台南市有10宗教團體微解封　民政局：26日是否開放仍依中央規定辦理

▲7月26日是否開放宗教活動，民政局表示目前尚未定案，仍依中央規定辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲7月26日是否開放宗教活動，民政局表示目前尚未定案，仍依中央規定辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情三級警戒至7月26日，宗教場所維持暫不開放，宗教場所能確實做好防疫措施者，得有條件開放民眾入內參拜或禮拜，目前台南計有10間宗教團體提報防疫計畫審查核准，可有條件開放民眾入內參香或禮拜、誦經等參與小型靜態宗教儀式。

民政局長姜淋煌並自前往申請場地視察，各宗教團體均配合於宗教場所入口處張貼公告，宣導相關注意事項，並派工作人員管制引導，民眾進入參拜時均相當配合遵守各項防疫措施，實施以來情況良好。

由於18日網路有流傳市府將於7月26日以後開放宗教活動的消息，民政局表示目前尚未定案，現階段微解封期間僅同意宗教團體有提出防疫計畫者，可將原規劃室外參拜之民眾開放入內參拜禮拜及參與小型靜態宗教儀式，暫未開放遶境、進香、普渡、布袋戲、歌仔戲、問事、開光、改運等活動。

民政局長姜淋煌表示，台南為眾神之都，宗教文化底蘊深厚，熱愛民俗活動者不在少數，市府理解信眾期待解封之情日甚，惟各類宗教活動一旦開放，勢必吸引人潮，形成防疫管理上的壓力，市府必須綜合考量各項狀況，做好超前部署，謹慎研議各種可能方案，以利三級警戒降級後能妥善因應。

有關7月26日以後是否開放各類宗教活動，屆時仍須視中央疫情指揮中心政策指示以及內政部防疫指引相關規範而定。至於中元普渡有部分廟宇建議是否可採行線上代購並協辦科儀、代為處理供品等方式應變，民政局已將此意見提供給內政部作為參考，以符民情。

為了解台南市指標性大廟各項防疫作為及意見交流，7月18日由市府趙副市長卿惠率民政局長姜淋煌拜訪北門區南鯤鯓代天府，對於該廟落實各項防疫措施表示肯定，趙副市長表示，感謝各宗教團體在全國第三級防疫警戒期間，配合支持市府的防疫政策，展現台南市優質宗教文化。在目前三級警戒尚未調降前，籲請各宗教團體都能耐心配合，落實各項防疫措施，也請市民鄉親在疫情警戒期間共同遵守防疫規定，讓眾神都放心，眾人更安心。

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