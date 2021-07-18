持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

▲李嫌在暗巷中痛毆連男逼債。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名連姓男子與李姓友人(21歲)有債務糾紛，李嫌為討回債務，於16日下午邀約連男前往板橋四川路暗巷內談判，並持小斧頭將連男毆打成傷，過程全被同夥王嫌(20歲)錄影拍下，並PO上IG炫耀，不料因此遭警方盯上，2人雙雙遭移送法辦。

警方調查，連男與李嫌是舊識，日前李嫌邀約連男投資，並主動幫其代墊15萬元，連男盛情難卻下只好答應，但後續卻無法償還15萬元款項，且李嫌又稱投資失利，要求連男負擔虧損額60萬元，並強逼其簽下75萬元本票。

16日下午，李嫌為追討債務邀約連男到板橋區四川路一處暗巷中談判，李嫌一見到對方到場隨即掌摑動粗，還一度拿出小斧頭揮砍、逼下跪掐頸，造成連男左手臂有7公分的撕裂傷，頓時血流如注；李嫌還不斷嗆聲，「我是壞人啦」，逼迫連男承諾清償債務。而一旁的同夥王嫌不但沒有勸阻，還拿出手機將過程錄下，事後更PO上IG炫耀，因此引起民眾關注。

警方接獲民眾檢舉後循線找到連男，並於中和逮捕李、王2嫌，訊後依恐嚇、傷害、妨害自由等罪移送偵辦。

▼2嫌高調作風引來警方關注，火速遭逮捕送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）