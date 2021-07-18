　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

▲▼板橋惡煞持小斧頭討債。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲李嫌在暗巷中痛毆連男逼債。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名連姓男子與李姓友人(21歲)有債務糾紛，李嫌為討回債務，於16日下午邀約連男前往板橋四川路暗巷內談判，並持小斧頭將連男毆打成傷，過程全被同夥王嫌(20歲)錄影拍下，並PO上IG炫耀，不料因此遭警方盯上，2人雙雙遭移送法辦。

警方調查，連男與李嫌是舊識，日前李嫌邀約連男投資，並主動幫其代墊15萬元，連男盛情難卻下只好答應，但後續卻無法償還15萬元款項，且李嫌又稱投資失利，要求連男負擔虧損額60萬元，並強逼其簽下75萬元本票。

16日下午，李嫌為追討債務邀約連男到板橋區四川路一處暗巷中談判，李嫌一見到對方到場隨即掌摑動粗，還一度拿出小斧頭揮砍、逼下跪掐頸，造成連男左手臂有7公分的撕裂傷，頓時血流如注；李嫌還不斷嗆聲，「我是壞人啦」，逼迫連男承諾清償債務。而一旁的同夥王嫌不但沒有勸阻，還拿出手機將過程錄下，事後更PO上IG炫耀，因此引起民眾關注。

警方接獲民眾檢舉後循線找到連男，並於中和逮捕李、王2嫌，訊後依恐嚇、傷害、妨害自由等罪移送偵辦。

▼2嫌高調作風引來警方關注，火速遭逮捕送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋惡煞持小斧頭討債。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋惡煞持小斧頭討債。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　「4縣市迎大雷雨」
烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」　北北基都在陸警範圍
台灣人不愛打AZ！他怒嗆「自私又勢利」　揭價格便宜全因1件事
快訊／打過兩劑AZ也染疫！英國男扺台陰轉陽　聚會親友多人確診
快訊／桃園確診足跡曝！曾到「汽車旅館開房」　連2天逛光南2門
雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬
他曝數據「莫德納比AZ毒」！　釣出網狂推這疫苗：世上最好
快訊／確診孫「從台北回桃園」　90多歲長輩也染疫！3家人居隔
陳時中戶外飲食2指引　侯友宜不認同「這兩處」開放飲食
新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例
快訊／桃園保險業務染疫　「客戶媽媽+兒子」2人也確診
武嶺「從夜市開到早市」　停車場降載還硬擠！網驚：無政府狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

牡丹灣villa群聚風暴！26人名單逐一電訪錄音　籲「誠實以對」

彰化疫苗預約施打率連2日達98%　18歲以上明日中午前完成預約

傳奇體操皇后59歲近照曝光！　「凍齡美照＋柔軟身段」震驚網

田僑仔 想賣光家中農地「改去買0050好嗎？」　網洗版急出意見

快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　「4縣市迎大雷雨」

台中祭莫德納「限打令」原因曝　僅剩1萬多劑...防有心人又闖關

《幽遊白書》重回台灣電視！陳零九興奮：現在小朋友要知道

高雄學前、國小教職員可打疫苗了　國高中還要再等等

烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」可能　北北基都在陸警範圍內

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

社會熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

淫男拐女野外性侵！　強舔雙胸成定罪關鍵

快訊／台南凌晨氣爆！男緊急送醫

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼

更多熱門

相關新聞

男坐13樓圍牆雙腳懸空　警耐心安撫驚險救回

男坐13樓圍牆雙腳懸空　警耐心安撫驚險救回

新北市一名男子求職不順又欠債，跑到板橋社區大樓頂樓懸坐圍牆，有輕生念頭，警消獲報到場安撫男子情緒，並在地面處放置氣墊及升起雲梯車待命，就在男子分心與警員攀談時，消防人員抓住他手臂，將他拉離圍牆，後續預防性將他送醫。

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人毒打

11男女偷解封摩鐵包棟狂歡　惡煞來訪押走4人毒打

竹聯幫討債！9煞持刀槍當街擄人　警剷掉新店堂口！

竹聯幫討債！9煞持刀槍當街擄人　警剷掉新店堂口！

騎士玩命鑽車縫遭「貨車、石墩夾殺」險成肉餅

騎士玩命鑽車縫遭「貨車、石墩夾殺」險成肉餅

節電數據出爐！新北板橋省最大

節電數據出爐！新北板橋省最大

關鍵字：

板橋討債

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面