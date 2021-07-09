竹聯幫討債！9煞持刀槍當街擄人　50勇警剷掉新店堂口！

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區9名來自竹聯幫平堂的惡煞上月24日上午9點，在民權路42巷和2名男子談判，後來惡煞動手毆打、砍殺並將人押走，民眾拍下恐怖過程。新北刑警大隊聯合新店分局，派出50名警力8日兵分多路進行掃蕩，將平堂的大哥及幫眾等9人逮捕，並查扣空氣槍、開山刀、電擊棒、球棒、甩棍等證物。

▲惡煞持刀棍打破車窗，當街擄人。（圖／翻攝記者爆料網）

▲被害人腿部留著涔涔鮮血被押上車。（圖／翻攝記者爆料網）

據了解，當時被押走的35歲鍾姓男子，跟26歲洪姓男子借錢投資，但從此避不見面，洪男火大要求鍾男面對，兩方相約民權路42巷談判，後來鍾男與41歲林姓友人開車到場發現，洪男率8人開3車包夾，2人方加速衝撞洪男的轎車試圖逃離，但仍受困於死巷內，多名惡煞拿刀、棍、槍下車，朝林男的轎車一陣猛砸並叫囂。

後來林、鍾被拉下車，過程中林男腿部中刀流出涔涔鮮血，接著惡煞把林、鍾兩人押上車駛離現場。警方獲報到場時，看到毀損的車輛、遺落的開山刀以及多處血跡，後來循線逮捕9名惡煞，並得知遭押走的被害人已在中和被釋放，就醫後無生命危險。

洪男落網後聲稱，鍾男向他借了170萬投資股票，但鍾男則說，「只有借60萬！」雙方各說各話。但不管金額為何，防疫期間還約談判，9惡煞加上2被害者共11人群聚，已違反防疫規定，每人最重可罰30萬，總金額達330萬。

警方調查，首惡洪男為竹聯幫平堂大哥，堂口設立在新店區民權路上，平日逞凶鬥狠，以暴力討債為生，今年3月至6月間率眾犯下多起妨害自由、恐嚇取財及傷害等不法案件，尤其是6月24日，洪男率幫眾在民權路把2人擄走，消息一出震驚全台。

警方不敢大意，提報洪男為治平對象，經半個月蒐證，掌握更多不法事證，於8日進行2次掃蕩行動，順利瓦解該幫派組織，全案依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等罪移請台北地檢署偵辦。

新北市刑警大隊大隊長黃壬聰表示，警方在防疫期間全力配合市政府協尋失聯確診者、執行精準疫調等防疫工作外，對於維護轄區治安工作亦從未懈怠，更不容許幫派暴力分子於新北市轄內膽大妄為、恣意滋事！

▼警方剷除堂口，逮捕洪姓老大（圖左）及幫眾，並查獲刀、棍、槍等武器。（圖／記者陳雕文翻攝）