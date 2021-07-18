快訊／新莊棒球場20號閉門復賽　隊職員需定期篩檢

▲新北體育場館開放指引。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

有關中華職棒本周復賽，下周將會在新莊棒球場開打，教育局長張明文表示，球場20、21號會閉門比賽，所有隊職員都要定期快篩、團進團出，會用最嚴謹的標準去面對。

張明文今(18日)在防疫記者會指出，有關公有體育場館的部分，要符合中央指揮中心的相關規範，會用最嚴謹的防疫評估跟作為，中華職棒20、21號會在新莊棒球場開始閉門比賽，所有球隊隊職員定期快篩、團進團出，球場工作人員要檢康監測，以確保職棒比賽順利進行。

張明文表示，因應10月全運會參賽選手的選拔，公有體育場館在人數控管25%以下的狀況下，會開放選手訓練的專案申請，只要事先呈報專案計畫，審核通過後就可以執行，選手及教練需定期快篩且全程配戴口罩，新北市府也會派員加強稽查。

新北市18日增加7個本土病例，分別是板橋3人、中和、淡水、五股、土城各1人。其中，居隔陽性2人、新增案例有5人。

指揮中心表示，今日新增之15例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月17日。個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼新北體育場館開放指引。（圖／新北市府提供）