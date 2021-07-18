「缺少亞洲人數據」不敢混打！醫師提三期試驗打臉：還不是照打

▲不少醫生支持疫苗混打，沒有更強副作用但抗體更多。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

有研究顯示疫苗混打的效力加倍，但目前處於實驗階段，安全性仍受到質疑，所以目前台灣尚未開放混打，支持與反對的聲浪都有。台北市立聯合陽明醫院胸腔醫師蘇一峰表示，不少反對疫苗混打的人是顧慮到「實驗缺少亞洲人的資料」，對此他提出疫苗三期試驗的數據打臉。

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▲實驗是歐美國家進行，亞洲人數據當然較少。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

蘇一峰在臉書指出，他近期聽到有人反對疫苗混打的理由是「混打缺少亞洲人的資料啦！我們打不安心啦！」其實這說法十分矛盾，因為現在大家施打的AZ、BNT、莫德納疫苗在三期臨床試驗中，「亞洲人都只佔4%」，即便如此亞洲國家仍照打2劑，除非亞洲自產疫苗，實驗結果才會有最多亞洲人的資料，混打試驗的結果也是相同道理。

網友留言提問，「要混打也等劑量足夠吧？現況很多人連第一劑都沒有好不好？」蘇一峰回應，無論有沒有混打都是要接種2劑，不過很多人只挑莫德納來打，如果開放混打的話就能AZ與莫德納各1劑，「混打其實可以增加AZ打氣（施打率），增加疫苗覆蓋率，鼓勵大家先打一劑AZ再說。」

其他人留言，「蘇醫生我們大家都也想混打，但政府不敢開放真正原因應該是莫德納跟BNT疫苗不夠吧」、「先打AZ之後混打BNT，這樣等於多一倍的人可以打到BNT」、「所以日本人許多藥物上市都要求在日本重做劑量研究，但是這次Covid-19太緊急，連日本都沒有堅持了。」